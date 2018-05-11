Avranches - Boulogne sahaya çıkıyor

Fransa Ulusal Lig 1 heyecanı devam ediyor. Avranches, 11 Mayıs 2018 Cuma günü Boulogne takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:30. 40 puanlı Avranches 9. sırada bulunuyor, Boulogne 42 puana sahip ve 5. sırada. Avranches, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Boulogne son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 115 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Avranches kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Boulogne sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

Avranches son haftadaki Concarneau müsabasında 1-0 yenildi.

Boulogne ise Beziers karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Avranches, evinde 6 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 20 gol atıp 18 gol yedi.

Boulogne, dış sahada 3 galibiyet, 6 beraberlik, 6 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Boulogne 15 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.