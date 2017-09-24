İSTANBUL’un iki yakasını bağlayan Avrasya Tüneli’nden geçen bir sürücünün ödediği cezanın iptali ve “geçiş ücretlerinin ceza tutarlarından ayrı olarak ödenebileceğine dair bir karar verildiği” kararıyla ilgili olarak açıklama yapan Avrasya Tüneli Yatırım İşletmeleri A.Ş., söz konusu kararın kendilerine tebliğ edilmediğini bildirdi.
Gazete Habertürk'ün haberine göre açıklamada, Avrasya Tüneli’nde serbest geçiş uygulamasının bulunduğu belirtilerek, “Serbest Geçiş Sistemi’nde aracın HGSOGS bakiyesinin gösterilmesi, buna ilişkin bir cihazın bulunması ve uyarı yapılması mümkün değildir. Avrasya Tüneli’nde OGS ve HGS okuyucusunun bozuk olduğu, bu yüzden geçiş sırasında uyarı yapılmadığına ilişkin açıklama gerçek dışıdır. İstanbul’da kartlı geçiş sistemleri (OGS ve HGS) uzun bir süredir uygulanmaktadır ve sürücüler kartlarındaki bakiyenin yetersiz olduğunu düşündükleri zaman bunu sistemden sorgulayabilmektedirler. Avrasya Tüneli’nden geçen sürücülerin de geçiş ücreti ödeyip ödemedikleri konusunda kuşkuya kapıldıklarında bu durumu avrasyatuneli.com web sitesinden kontrol etme imkânı bulunmaktadır” denildi. Açıklamada, cezalı geçişle ilgili de şu bilgiye yer verildi: “Geçiş ücreti tahsil edilmeden yapılan geçiş tarihini izleyen 15 gün içinde OGS ya da HGS kartından tahsilat yapılamadığı ya da önerilen diğer yollarla bu ücreti ödenmediği taktirde, söz konusu geçiş ücreti ile birlikte ilgili yasa çerçevesinde ödenmemiş ücretin 10 katı para cezası uygulanmaktadır.”
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