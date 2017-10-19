Avrupa Adalet Divanı "tır davasında" Türkiye'yi haklı buldu

Merkezi Lüksemburg'ta bulunan, AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Türk tırlarından Macaristan’da geçiş ücreti alınması uygulamasına karşı açılan davayı karara bağladı.
Mahkeme, İstanbul Lojistik Hiz. Taş. ve Tic. Ltd. Şti'nin, Macar Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi aleyhine açtığı davada, Türk şirketinin haklı olduğuna karar verdi.
Kararda, Türk tırlarından Macaristan'a her geçişte ücret alınmasının, gümrük vergisine eşdeğer olduğu, dolayısıyla anlaşmalara aykırılık taşıdığı ve uygulanamayacağı belirtildi.
Emsal teşkil edecek karar, konuyu Avrupa Adalet Divanı'na taşıyan Macaristan Mahkemesine gönderilecek.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Mart 2015'te Macaristan, 438 avroluk geçiş ücretini ödemediği için bir tır şoförüne 2 bin 400 avroluk para cezası vermişti. Buzun üzerinde, şoförün çalıştığı İstanbul Lojistik Hiz. Taş. ve Tic. Ltd. Şti, UND ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) desteğiyle konuyu Macar yargısının gündemine getirmişti.
Macaristan mahkemesi de, davanın Avrupa Adalet Divanı'na taşınmasına karar vermiş, Adalet Divanı, Ocak 2016'da, üye ülkeler ve AB Komisyonundan görüş istemişti.
19 Ocak 2017'de Lüksemburg'ta görülen duruşmada, AB Komisyonu Türk tezleri çerçevesinde görüş bildirerek, geçiş ücreti alınmasının AB-Türkiye Ortaklık Konseyi Anlaşması 4. ve 5. maddelerine aykırı olduğunu ifade etmişti. Komisyon, geçiş ücreti nedeniyle, AB ve Türkiye arasındaki ticarette yılda 3,5 milyar avro kayıp yaşandığı ve ticarete kısıtlama getirildiğini belirtmişti.
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