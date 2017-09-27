Avrupa basını, Beşiktaş Leipzig maçı için ne yazdı?

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RB Leipzig Teknik Direktörü Ralph Hasenhüttl: "Atmosfere kaybettik. Böylesine bir atmosferi yaşamak önemli bir tecrübe oldu takım için de. Avrupa'da tecrübe sahibi olmak istiyoruz ama deplasmanda böyle bir atmosferi ilk kez yaşayınca takım için de iyi olmuyor."