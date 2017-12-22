Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının BM Genel Kurulunda kabul edilmesi, Avrupa basınında geniş yer buldu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, "BM kararı, Trump’ın beyanını reddediyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, oylamanın ardından liderlerin yaptığı açıklamaları ve bazı tepkileri okuyucularına aktardı. BBC, tasarının Türkiye ve Yemen tarafından hazırlandığını belirterek, kararın bağlayıcı olmadığını anımsattı.

Bir diğer İngiliz haber kanalı Sky News de internet sitesinden yayımladığı ve haber bülteninde de yer verdiği haberinde, "İngiltere, Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını reddetmek için BM oylamasına katıldı" başlığını kullandı.

Ayrıca Sky News, Trump’ın, BM oylamasında ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasını reddeden karar tasarısına destek verecek ülkeleri, yardımı kesmekle tehdit ettiğini de vurguladı. Kararın sembolik olduğunu bildiren Sky, gelişmelere ilişkin Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun açıklamalarına da yer verdi.

Haberine, "BM, Trump'ın Kudüs'ü başkent olarak tanımasını reddetmek için ses getiren bir şekilde oylama yaptı" başlığını atan İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Guardian da oylamayla "Kudüs meselesinde ABD'nin uluslararası camiada bir kez daha izole edildiği" değerlendirmesinde bulundu.

İSVİÇRE

Yaklaşık 250 bin trajı ve 1,5 milyon online ziyaretçisiyle İsviçre'nin ulusal yayın yapan tek gazetesi olan Blick gazetesi, haberi ön sayfadan duyurdu.

Blick, BM Genel Kurulunda alınan kararla "ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını geri çekmesi" gerektiğini vurguladı.

Haberde ret oyu kullanan 9 ülke arasında ABD, İsrail ve 4 ada ülkesinin yer alması okuyuculara aktarıldı. Ayrıca gazete, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına da yer verdi.

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