Avrupa Birliği'nde 'Rus diplomat' çatlağı: Biz sınır dışı etmeyeceğiz

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, dün AB üyesi 14 ülkenin İngiltere'de eski Rus casusu Sergi Skripal'in zehirlenmesi olayına karşılık ülkelerinde bulunan Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldığını duyurdu. Tusk'ın bu açıklamasının ardından Almanya, Fransa, Hollanda ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu birçok AB üyesi ülke peşi sıra sınır dışı kararlarını açıkladı.

Ancak AB üyesi ülkelerin bu kararına muhalif sesler de çıkmaya başladı. Bu muhalif çatlağın başında ise Avusturya hükümeti var. Viyana yönetimi, yaşanan casus krizinin ulusal boyutta değerlendirmeyeceklerini ve hiçbir Rus diplomatı sınır dışı etmeyeceklerini duyurdu.

Avrupa ülkelerinin kararlarını açıklamasının ardından Sputnik'e konuşan Avusturya Hükümet Sözcüsü Peter Launsky-Tieffenthal, "Viyana ulusal düzeyde hiçbir önlem almayacak. Diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz. Bunun sebebi, Rusya ile diyalog kanallarını açık tutmaya niyetli olmamız. Avusturya tarafsız bir ülkedir ve Doğu ile Batı arasında bir çeşit köprüdür. Ancak Moskova'daki AB elçisinin geri çağırılmasını destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Brüksel'de yapılan Avrupa Konseyi zirvesinden önce de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras konuyla ilgili benzer düüncelerini dile getirmişti. Sonuçlara ulaşmadan önce Skripal dosyasıyla ilgili iyi bir araştırma yapılması gerektiğini belirten Çipras, "Birleşik Krallık'la dayanışmamızı ilan ediyoruz ancak aynı zamanda konunun araştırılmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel de, herhangi bir karar almadan önce İngiltere Başbakanı Theresa May'in zirvede neler söyleyeceğini duyması gerektiğini söylemişti.

Almanya'da muhalefette yer alan Sol Parti lideri Andreas Maurer'de Berlin yönetiminin sadece dayanışma amacıyla böyle bir karar almaması gerektiğini söyledi. Maurer, "Eminim ki, şimdi Rusya da ülkelerindeki Alman diplomatları sınır dışı edecek. Bu daima böyle olur. Bu karar problemi çözülmesini sağlamayacak. Şu kesin ki, Batı konuyla ilgili, orada ne olduğu ve nasıl olduğuyla ilgili kanıt aramıyor. Tamamen politik ve sembolik bir karar alıyorlar. Ve problemi bu şekilde çözemeyecekken, dört diplomatı sınır dışı etmek sadece saçma" ifadelerini kullandı.

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