Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Suriye mektubu!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'ye ilişkin aldığı "insani ateşkes" kararının derhal uygulanması gerektiğini söyledi.

Mogherini, sabah gerçekleştirilen AB Dışişleri Konseyi Toplantısı, ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas ve Filistin olmak üzere bölge ülkelerinden altı dışişleri bakanı, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Arap Birliği ile AB'nin, İsrail-Filistin sorununa ilişkin benzer bir tutuma sahip olduğuna dikkati çeken Mogherini, tarafların İsrail-Filistin sorununun ancak Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olacak şekilde iki devlet perspektifiyle çözülebilineceği konusunda mutabık kaldığını aktardı.

AB Dışişleri Konseyi'nde ise gündem maddesi olmamasına rağmen Suriye'deki mevcut durumu ele aldıklarını kaydeden Mogherini, "BMGK'nın aldığı ateşkes kararının derhal ve tam uygulanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

GARANTÖR ÜLKELERE MEKTUP

Mogherini, AB'nin BMGK kararına büyük önem atfettiğini belirterek, "Bugün Astana süreci garantörleri olan Rusya, İran ve Türkiye'nin dışişleri bakanlarına ateşkesin derhal başlatılması ve tam uygulanması için bir mektup göndereceğim." diye konuştu.

"Beklediğimiz her dakika insanlar ölüyor." diyen Mogherini, tüm tarafların gerginliği artırma yerine azaltmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.

BMGK'da oy birliğiyle kabul edilen tasarı ile Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi, özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'da ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alınmıştı.

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