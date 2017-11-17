Avrupa Birliği'nden "Üç Büyükler" sınırı

Avrupa Birliği'nin piyasa denetçi kurumu olan Avrupa Sermaye Piyasaları Otoritesi (ESMA) AB dışından verilen kredi notlarının Birlik içinde kullanımına kısıtlamalar getirdi.
Bu adım, İngiltere'nin AB'den çıkışından sonra, Londra'daki üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun geleceğini yakından ilgilendiriyor.
Yeni kurallara göre AB dışında derlenmiş bir kredi notunun AB içinde regülasyon amaçlarıyla kullanılabilmesi için, ESMA tarafından yetkilendirilmiş bir kredi derecelendirme kuruluşunun onayından geçmesi gerekiyor.
Dünyanın en büyük derecelendirme kuruluşları olan ve "Üç Büyükler" olarak adlandırılan Moody's, Standard & Poor's ve Fitch'in Avrupa merkezleri Londra'da.
2019 MART SONRASI YABANCI OLACAKLAR
ESMA'nın bugün yaptığı onay kuralları güncellemesi 2019 Ocak ayında yürürlüğe girecek. Yeni düzenlemeye göre ESMA, yatırımcıların korunması için derecelendirme rejimlerini daha yakından müdahalelerle denetleyecek.
ESMA Başkanı Steven Maijoor, "Güncellenen kurallar ESMA'nın AB kredi derecelendirme kurumlarından, onay verdikleri kredi notları hakkında bilgi isteme yetkisi olduğunu ve bu yetkiyi kullanacağını gösteriyor" dedi.
ESMA, AB dışındaki derecelendirme kuruluşlarından, en az AB standartları kadar sıkı değerlendirme koşullarına riayet ettiğini göstermelerini ve teyit etmelerini isteyebilecek.
Bunu yapmayan AB merkezli kuruluşlara para cezası uygulanabilecek. İngiltere'nin 2019 Mart ayında AB'den çıkmasıyla "Üç Büyükler" yabancı kurumlar olarak muamele görecekler ve verdikleri kredi notlarının bir AB kurumu tarafından onaylanması zorunlu olacak.
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