Avrupa Parlamentosu tarafından geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe konan Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün ardından Avrupa Birliği, telif hakkı düzenlemeleri için kolları sıvadı. İnternet üzerinden yapılan paylaşımlarda telif hakkını korumaya yönelik 24 maddeden oluşan düzenleme, yayıncılık yapan bütün sitelerin bir takım filtreleri kullanmasını zorunlu kılıyor.

Filtreleme yöntemi nasıl çalışacak?

Avrupa Komisyonu tarafından önerilen telif hakkı düzenlemeleri hayata geçirilirse, Google, YouTube, Facebook, Twitter ve Reddit gibi devler başta olmak üzere, internette içerik yayınlayan herkesin hayatı değişecek. Zira bir içerik yayınlanmadan önce taranarak filtreden geçecek. Telif hakkı ihlali tespit edilmezse, söz konusu içerik sorunsuz bir şekilde yayınlanacakken, bir ihlal durumuyla karşı karşıya kalınırsa içerik kaldırılacak.

İçerikte kullanılan bir müzik, düz yazı, fotoğraf ve daha pek çok materyal telif hakkına tabi tutulurken, internet üzerine paylaşım yapmak zorlaşacak. Örneğin Instagram'da ya da Facebook'ta bir film afişi ya da filmden kareler paylaşıldığında ilgili içerik yayından kalkacak. Bir futbol maçının görüntüsü paylaşıldığında, görüntünün telifine yayıncı kuruluş sahip olduğu için yine paylaşılan içerik yayından kaldırılacak. Telif hakkına tabi olan hemen her türlü materyalin paylaşımı, engele takılacak.

İnternette paylaşım yapmayı bir hayli zorlaştıracak olan düzenlemeler için temmuz ayı bekleniyor. Avrupa Parlamentosu düzenlemeyi onaylarsa, temmuz ayından sonra internette yeni bir dönem başlayacak. Şimdiden düzenlemelerin aleyhinde pek çok protesto yapılıyor.