Avrupa Birliği’nden Twitter ve Facebook’a son ültimatom

Avrupa Birliği ile sosyal ağlar yeniden karşı karşıya ancak bu kez durum çok daha ciddi. Avrupa Birliği düzenleyicileri, Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya şirketlerini ırkçı ve şiddet içeren mesajları platformlarından zamanında çıkarmak için yıllardır baskı yapıyor. Ancak bugünkü ültimatoma bakılırsa Avrupa Birliği’nin bu konudaki sabrı tükendi.

Facebook, Twitter, Microsoft ve Google daha önce yapılan uyarılar sonrası nefret söylemi, ırkçılık ve benzeri konularda daha fazlasını yapmak için söz vermişti. Mayıs 2016'da, 24 saat içinde kullanıcılar tarafından işaretlenen nefret söylemlerinin çoğunu gözden geçirme ve yasadışı içeriği kaldırma konusunda taraflar anlaşmıştı.

Ancak AB'nin düzenleyici kurumu Avrupa Komisyonu bugün hâlâ yeterince hızlı davranamadıklarını söyleyerek şirketlere AB'nin ceza uygulamasına izin veren kanunlara geçileceğini belirtti. AB'nin dijital ekonomi ve toplumdan sorumlu üst düzey yetkilisi Mariya Gabriel "bu gibi sorunların yaşandığı durumların yüzde 28'inden fazlasında platformların yasadışı içeriği kaldırması bir haftadan fazla sürüyor" dedi.

Komisyon, sosyal medya ağlarının yaşanan bu problemin üstesinden gelememeleri durumunda sorunun çözümü için yeni yasalar uygulamayı düşündüklerini açıkladı. Şirketlerin nefret söylemini tespit etmek için daha fazla yatırım yapmasını istiyor. Nefret söyleminin doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilmesi için sosyal medya şirketlerinin eğitilmiş, güvenilir yorumcularla çalışılması da istekler arasında yer alıyor.

Ayrıca, şirketlerin yasadışı içeriğin tekrar ortaya çıkmasını önlemeye yönelik daha iyi bir iş yapması da isteniyor. Komisyonun vereceği cezalar çok ağır olabilir. AB, kurallarına göre oynamayan şirketlere karşı sağlam yaptırım ve cezalarıyla iyi biliyor.

Bu yılın başlarında Google'a 2,8 milyar dolarlık bir antitröst cezası kesmişti. Çarşamba günü, kamyon üreticisi Scania’ya bir şebekeye dahil olduğu için bir 1 milyar dolar ceza verdiğini açıklamıştı.

Birkaç Avrupa ülkesi ise AB'nin harekete geçmesini beklemeden sosyal medya şirketlerini sıkı kanun ve yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı bile. Örneğin Alman hükümeti, işaretlendikten sonra 24 saat içinde nefret söylemlerini ve sahte haber yayınlarını kaldırmayı başaramadıklarında Facebook, Twitter ve diğerleri için 50 milyon Euro para cezası uygulanmasını planlayan yasayı Nisan ayında onayladı bile.

İngiltere'de bir parlamento komitesi, sosyal medya şirketlerini yasadışı içeriği barındırmasını yapmasını kârlılığı kullanıcı güvenliğinden önce görmekle suçladı ve eğer yeterince hızlı davranmazlarsa büyük cezalar kesilmesini istedi.

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