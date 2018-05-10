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Üretim olarak çeşitliliği tamamlayamadığımız için ithalat zorunlu olarak yapılıyor. Üreticiler el ele vererek yeni arazilerde yeni çeşitlerle üretim yapmamız gerekiyor. Halkımız alışmışken onlara bu güzel hediyeleri sunalım. 5 yıl önce 20 milyon dolar civarında olan ithalatımız şimdi 100 milyon doları aştı. Bir taraftan sevindirici. Halkımız barışı, özgürlüğü, sevgiyi yansıtan çiçeği kullanıyor. Bir taraftan da üzücü. Çiçeği yeteri kadar üretemiyor ve çeşitlilik sunamıyoruz. Dünyada bu sektörün 300-500 yıllık geçmişi var. Biz bu sektörde yeniyiz, 20-30 yıllık bir geçmişimiz var. Devlet de hükümet de insanlar da bu sektörün ne kadar önemli olduğunun farkına vardı. Geleceğe umutla bakıyoruz.