Avrupa'da dijital reklamcılık büyüyor

IAB Avrupa’nın IHS Markit işbirliğiyle hazırladığı AdEx Benchmark 2017 ilk yarı raporu yayınlandı. Rapor, Avrupa dijital reklam pazarı değerinin 2017’nin ilk 6 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 büyüyerek 20,2 milyar Euro’dan 22,2 milyar Euro’ya ulaştığını ortaya koyuyor.

Rapora göre dijital reklam yatırımlarındaki büyümenin neredeyse tamamı mobilden geliyor. Veriler mobil displayin yüzde 45,9 büyürken, masaüstü displayin yüzde 1,4 küçüldüğünü; yüzde 12,8 büyüyen arama motoru reklamcılığının yanında mobilin yüzde 41,4 büyüyerek 7 milyar Euro’ya ulaştığını ve diğer tüm formatları geride bıraktığını gösteriyor.

Öte yandan online videonun, non-video displaye göre 3,2 kat fazla büyüyerek 1,7 milyar Euro’ya ulaştığı, toplam displayin yüzde 20’si olduğu ve dijitalin diğer medya yatırımları arasındaki öneminin arttığı görülüyor. IAB Avrupa ve IHS Markit tarafından yayınlanan son Programatik Pazar Büyüklüğü Raporu’nda da yer alan video, yüzde 155 büyüyen Programatik Satın Alma içinde önemli bir yere sahip.

AdEx Benchmark yarı yıl raporu display reklamcılığın yüzde 13,1 büyüyerek yüzde 12,8 büyüyen ‘search’ü geride bıraktığını; ancak displayin 8 milyar Euro’luk hacmiyle toplam online reklamcılığın yüzde 37’sini alırken, arama motoru reklamcılığının toplamın yüzde 48’ini aldığını ortaya koyuyor.

Bölgelere göre değişiklik gösteren display Orta ve Doğu Avrupa’da yüzde 16; Batı Avrupa’da yüzde 12,6 büyüyor. CEE bölgesi genel olarak dijital yatırımlarda yüzde 15,9 büyürken, daha olgun bir pazar olan Batı Avrupa’nın büyüme oranı yüzde 10,9 seviyesinde gerçekleşiyor.

IAB Avrupa CEO’su Townsend Feehan Raporu “Tüketicilerin mobile kaymasıyla pazarlamacıların da hedef kitleleriyle mobil cihazlar üzerinden buluştuğunu görüyoruz. Geldiğimiz noktada markalar mobilin potansiyelini de keşfederek online videoya yatırımı artırdılar” şeklinde yorumladı.

IHS Markit Yönetim Kurulu üyesi Daniel Knapp ise “Avrupa’nın istikrarlı makroekonomik ortamlarında reklam yatırımları büyümeye devam ediyor. Raporun yansıttığı gibi bazı ülkelerdeki belirsizlik dahi bu büyümeyi engellememiş. Avrupa dijital pazarı 2012’den beri her sene yüzde 11,5 ila 13,1 aralığında büyüyor. Raporun bir başka önemli çıktısı ise, dijital reklamın platform değiştirdiği ve artık post-masaüstü döneme girdiğimizdir” diyerek görüşlerini paylaştı.

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