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İtalyan basınından flaş iddia.. Real Madrid'den ayrılması beklenen Ronaldo'ya Juventus'tan teklif geldi. Oyuncuya yıllık 30 milyon euro'dan 4 senelik sözleşme öneren Juventus, Real Madrid'i de 100 milyon euro bonservis bedeline ikna etmeye çalışıyor.