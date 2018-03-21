1 | 16

Avrupa liglerinde forma giyen Türk oyuncular, bu sezon neler yaptı? Goal'ün derlemesi şöyle:

Cengiz Ünder (Roma) | 21 maç, 5 gol, 1 asist, maç başına 1.3 şut, %75 pas isabeti, maç başına 1.0 dripling