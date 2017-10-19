İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde aylardır devam eden politik krizin ardında, şimdi de İtalya benzer bir problemle uğraşıyor. İtalya'nın kuzeyinde yer alan Lombardiya bölgesi 'daha fazla özerklik' için Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.
Ülkenin endüstriyel olarak en gelişmiş bölgesi olan ve finans merkezi Milano şehrini de sınırları içerisinde barındıran Lombardiya, yatırımcıları çekme konusunda Katalonya'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor. Zira Brexit sonrası, İngiltere'ten çekilerek AB içerisinde kendine yeni bir yer ev arayan ilaç firmalarına ev sahipliği yapmak için dahi Katalonya ve Lombardiya arasında bir rekabet yaşanıyor.
1948'de kabul edilen anayasayla kısmi özerklik kazanan Lombardiya'nın lideri Roberto Maroni, "Biz Katalonya değiliz. Biz daha fazla özerklikle İtalya'nın içerisinde kalmak isterken, Katalonya, Avrupa Birliği'nin 29. ülkesi olmak istiyor. Biz istemiyoruz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.
Katalonya'yı bir rakip olarak gördüklerini ancak son gelişmelerin kendilerini mutlu etmediğini söyleyen Maroni, "Şirketler Katalonya'yı terk etttiği için mutlu değiliz. Neler olacağını göreceğiz ancak henüz Katalan firmalarından bir talep almadık" şeklinde konuştu.
Pazar günü yapılacak referandumda çıkacak bir 'Evet' sonucunun Roma hükümeti üzerinde bağlayıcı bir hükmü olmayacak ancak Maroni, referandumdan aldığı güçle daha iyi bir anlaşma yapmak için pazarlık masasına oturabileceğini düşünüyor. Roma yönetimi ise referandumun gereksiz olduğunu ve anayasanın zaten daha fazla özerklik için görüşmeler yapmaya izin verdiğini hatırlatıyor.
Maroni'nin başlıca talebi ise bölgeye daha fazla finansal özgürlük sağlanması yönünde. Katalonya'ya benzer olarak ödenen verginin bölgeye geri dönmediğini belirten Lombardiya lideri, bölgenin aldığı yatırımda 54 milyar euro daha fazla vergi ödediğini ifade ediyor.
İtalya'nın kuzey bölgeleriyle, güney bölgeleri arasında büyük gelir farkları bulunduğu biliniyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 32 dakika öncevenedik arkasından gelir.00