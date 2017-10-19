İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde aylardır devam eden politik krizin ardında, şimdi de İtalya benzer bir problemle uğraşıyor. İtalya'nın kuzeyinde yer alan Lombardiya bölgesi 'daha fazla özerklik' için Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Ülkenin endüstriyel olarak en gelişmiş bölgesi olan ve finans merkezi Milano şehrini de sınırları içerisinde barındıran Lombardiya, yatırımcıları çekme konusunda Katalonya'nın en büyük rakiplerinden biri olarak gösteriliyor. Zira Brexit sonrası, İngiltere'ten çekilerek AB içerisinde kendine yeni bir yer ev arayan ilaç firmalarına ev sahipliği yapmak için dahi Katalonya ve Lombardiya arasında bir rekabet yaşanıyor.

1948'de kabul edilen anayasayla kısmi özerklik kazanan Lombardiya'nın lideri Roberto Maroni, "Biz Katalonya değiliz. Biz daha fazla özerklikle İtalya'nın içerisinde kalmak isterken, Katalonya, Avrupa Birliği'nin 29. ülkesi olmak istiyor. Biz istemiyoruz. Şimdilik." ifadelerini kullandı.

Katalonya'yı bir rakip olarak gördüklerini ancak son gelişmelerin kendilerini mutlu etmediğini söyleyen Maroni, "Şirketler Katalonya'yı terk etttiği için mutlu değiliz. Neler olacağını göreceğiz ancak henüz Katalan firmalarından bir talep almadık" şeklinde konuştu.

Pazar günü yapılacak referandumda çıkacak bir 'Evet' sonucunun Roma hükümeti üzerinde bağlayıcı bir hükmü olmayacak ancak Maroni, referandumdan aldığı güçle daha iyi bir anlaşma yapmak için pazarlık masasına oturabileceğini düşünüyor. Roma yönetimi ise referandumun gereksiz olduğunu ve anayasanın zaten daha fazla özerklik için görüşmeler yapmaya izin verdiğini hatırlatıyor.

Maroni'nin başlıca talebi ise bölgeye daha fazla finansal özgürlük sağlanması yönünde. Katalonya'ya benzer olarak ödenen verginin bölgeye geri dönmediğini belirten Lombardiya lideri, bölgenin aldığı yatırımda 54 milyar euro daha fazla vergi ödediğini ifade ediyor.

İtalya'nın kuzey bölgeleriyle, güney bölgeleri arasında büyük gelir farkları bulunduğu biliniyor.