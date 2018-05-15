AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ise, Brüksel'de Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanlarının İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif ile gerçekleştirdiği 90 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Mogherini "İran nükleer anlaşmasının tümünü iyi niyet ve yapıcı bir atmosfer içinde uygulama kararımızı (İran'la) teyit ettik'' dedi.

Birkaç hafta içerisinde İran'ın tam beklentisine uymasada bir takım garantilerin hayata geçirilmesi üzerinde anlaşma sağlanması beklendiği açıklandı. Mogherini ''AB ve İran nükleer anlaşmayı kısa sürede kurtarmak için pratik çözüm arayışını sürdürüyor'' dedi.

Reuters'in Fars Haber Ajansı'na dayandırarak verdiği habere göre; Velayeti, ayrıca İsrail'i de ''İsrail Suriye'yi vurmaya devam ederse daha güçlü bir cevap alacaktır'' diyerek uyardı.

Geçen hafta ABD'nin, İran ve dünya güçleri arasında, Tahran'ın nükleer programına ilişkin imzalanan 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi ardından, İsrail, İsrail topraklarının İran füzeleri ile vurulduğu gerekçesi ile Suriye'yi vurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Zarifi, Avrupa ükelerinin nükleer anlaşmayı sürdürme ile vermeleri gereken garantiye dair fazla vakit kalmadığını açıklamıştı. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Mogherini yarın Avrupa'lı meslektaşları ile İran ile nükleer anlaşma konusunu görüşecek. Mogherini, İran ile Avrupa ülkelerinin önümüzdeki hafta Viyana'da tekrara biraraya geleceğini belirtti.

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