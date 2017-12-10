Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 altın kazandık

Slovakya’nın Samorin kasabasında düzenlenen şampiyonada, büyükler, 23 ve 20 yaş altı kategorilerinde yarışlar yapıldı.

Erkeklerde Türkiye adına yarışan Kenya asıllı Kaan Kigen Özbilen, 29 dakika 45 saniyelik derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı.

Geçen yılın şampiyonu Aras Kaya, liderin 29 saniye arkasında 7. sırayı aldı. Aynı kategoride mücadele eden milli sporculardan Polat Kemboi Arıkan 9, Ali Kaya 21 ve Alper Demir 55. sırayı aldı.

Bu sonuçla erkek takımı da altın madalyanın da sahibi oldu.

YASEMİN'DEN ÜST ÜSTE 2. ŞAMPİYONLUK

Kadınlar 5 bin ve 10 bin metrede Avrupa 23 yaş altı şampiyonu Yasemin Can, parkuru 26 dakika 48 saniyede bitirdi. Kenya asıllı milli sporcu, 2016'dan sonra bu yıl da Avrupa kros şampiyonluğuna ulaştı. Diğer Türk sporculardan Özlem Kaya 26, Esma Aydemir 27 ve Meryem Akdağ 33. sırada yarışı bitirdi. Ay-yıldızlılar böylece kadınlar takım kategorisinde bronz madalya aldı.

MADALYA SIRALAMASINDA 2. OLDUK

2016'da kazandığı 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyayla takımca ilk sırada yer alan Türkiye, bu yıl 3 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalyayla Büyük Britanya'nın (5 altın, 4 bronz) arkasında ikinci sırayı aldı.

Türkiye'nin 23 yaş altı erkekler takımındaki Süleyman Bekmezci 10, Saffet Elkatmış 22, Ersin Tekal 44, Ferhat Bozkurt 53 ve Onur Aras 75'inciliği elde etti.

23 yaş altı kadınlarda yarışan Emine Hatun Tuna 11, Büşra Nur Koku 16, Yayla Kılıç 19, Tubay Erdal 31, Fatma Demir ise 51. sırada bitiş çizgisini geçti. 23 yaş altı kadın takımı, bu derecelerle bronz madalya kazandı.

20 yaş altı erkeklerde yarışan Ramazan Barbaros, 18 dakika 41 saniyelik zamanıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkekler takımı, Abdurrahman Gediklioğlu'nun 21, Ömer Amaçtan'ın 26, Ramazan Baştuğ'un 45, Sezgin Ataç'ın 98. sırada tamamladığı yarış sonunda bronz madalya aldı.

20 yaş altı kadınlar takımının kadrosundaki Emine Akbingöl 21, Semra Karaaslan 25, Pınar Demirtaş 29, Gülnaz Uskun 45 ve Latife Güneş 48. oldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, Slovakya'da düzenlenen 24. Avrupa Kros Şampiyonası'nda şampiyonluk kazanan Kaan Kigen Özbilen, Yasemin Can ve erkek milli takımını gönülden kutladığını belirterek, "Uluslararası arenada elde ettikleri bu başarılarla ülkemize büyük bir gurur yaşatan tüm milli sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bu önemli başarıların, milli sporcularımızı için büyük bir motive kaynağı olacağına ve gelecek nesiller adına çok kıymetli referans olacağına inancım tamdır. Avrupa'da ay-yıldızlı bayrağımızı büyük bir başarıyla temsil eden tüm sporcularımıza şahsım ve milletim adına teşekkür eder spor yaşamlarında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.