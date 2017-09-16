Avrupa kupaları Beşiktaş'a yarıyor

Şampiyonlar Ligi’nde Porto’yu deplasmanda 3-1 mağlup eden Beşiktaş’ta gözler Süper Lig’e çevrildi. Pazartesi günü Vodafone Park’ta Konyaspor’u konuk edecek olan Kartal, bu mücadele öncesinde Avrupa dönüşü performansıyla dikkat çekiyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Siyah-Beyazlılar, son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarından sonra ligde çıktığı karşılaşmaların sadece birinde sahadan puansız ayrıldı. 17 karşılaşmanın 12’sinde sahadan 3 puanla ayrılmayı başaran Beşiktaş’ın 4 karşılaşması berabere bitti.

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