Avrupa kupalarında mücadele eden 6 Almanya kulübü de galibiyet alamadı!

Son dünya şampiyonu Almanya'nın futbol kulüpleri, kulüpler düzeyinde kötü bir hafta geçirdi. Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden RB Leipzig, Borussia Dortmund, Bayern Münih, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Hoffenheim, Köln ve Hertha Berlin, oynadıkları maçları kaybetti. Opta'nın verilerine göre bu istatistik, 1981'den bu yana ilk kez oluyor. Alman kulüpleri son olarak 1981 yılında 1 günde oynanan 6 Avrupa kupası maçını kaybetmişti.

RB Leipzig, temsilcimiz Beşiktaş'a, Borussia Dortmund evinde Real Madrid'e, Bayern Münih ise PSG'ye kaybetmişti. Bavyera temsilcisinde Carlo Ancelotti'nin görevine bu mağlubiyetin ardından son verilmişti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Hoffenheim Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e, Hertha Berlin, Galatasaray'ı eleyen Östersunds'a, Köln ise Kızıl Yıldız'a kaybetmişti.