UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekiminde Mesut Özil'in formasını giydiği İngiliz ekibi Arsenal'in rakibi Rus takımı CSKA Moskova oldu.

İŞTE EŞLEŞMELER:

Leipzig - Marsilya

Arsenal - CSKA Moskova

Atletico Madrid - Sporting

Lazio - Salzburg

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 16, 2018

Çeyrek final aşamasında ilk maçlar 5 Nisan Perşembe günü oynanacak, rövanş karşılaşmalarının tarihleri ise 12 Nisan olarak belirlendi.



UEFA'nın takvimine göre, Avrupa Ligi'nde yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 16 Mayıs'taki final ise Lyon'daki Groupama Stadı'nda oynanacak.