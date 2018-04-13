UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri bugün yapılacak olan kura çekimi sonrasında belli olacak. Yarı finale kalan 4 takımın eşleşmelerin yapılacağı Avrupa Ligi kura çekimi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta? Avrupa Ligi kura çekimi hangi kanalda?

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 13:00'te İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak olan organizasyonla birlikte gerçekleştirilecek. Böylece yarı finale kalan 4 takım birbiriyle eşleşecek ve ardından karşılaşmalar beklenecek.

Avrupa Ligi yarı final maçları 26 Nisan ve 3 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Final ise 16 Mayıs'ta Lyon'da Park Olympique Lyonnais'de yapılacak.

YARI FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR

Arsenal (İngiltere)

Atletico Madrid (İspanya)

Marsilya (Fransa)

Salzburg (Avusturya)

SON MAÇ SONUÇLARI

CSKA Moskova - Arsenal: 2 - 2 (Arsenal tur atladı)

Marsilya - RB Leipzig: 5 - 2 (Marsilya tur atladı)

Salzburg - Lazio: 4 - 1 (Salzburg tur atladı)

Sporting Lizbon - Atletico Madrid: 1 - 0 (Atletico Madrid tur atladı)