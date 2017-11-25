Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Edgaras Ulanovas

THY Avrupa Ligi'nde Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta forma giyen Litvanyalı Edgaras Ulanovas, 9. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, konuk ettiği Anadolu Efes'i 91-83 yenen Litvanya ekibinde, 32 verimlilik puanı üreten 25 yaşındaki Ulanovas, 9. haftada en değerli oyuncu unvanının sahibi oldu.

Karşılaşmayı 22 sayı, 7 ribaunt, 4 asist ve 2 blokla tamamlayarak kariyerinde ilk kez MVP unvanına layık görülen Litvanyalı forvet, iki sayılık atışlarda 5'te 5, üç sayılık atışlarda 4'de 2, serbest atışlarda ise 6'da 6 isabetle oynadı.

Ulanovas'ı, 28 verimlilik puanı ile Brose Bamberg'den Ricky Hickman ile AX Armani Exchange Olimpia Milanlı Arturas Gudaitis takip etti.

Alman ekibi Brose Bamberg'in ağırladığı İspanya'dan Valencia'yı 83-82 mağlup ettiği maçta galibiyette önemli pay sahibi olan ABD'li Hickman, mücadeleyi 26 sayı, 4 asist, 2 top çalma ve 1 ribaunt ile tamamladı.

İtalyan temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan'ın konuk ettiği Yunanistan'dan Olympiakos'a 86-85 kaybettiği maçta 21 dakika süre alan Litvanyalı pivot Gudaitis ise 19 sayı ve 10 ribaunt ile "double-double" yaptı.

Ulanovas

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