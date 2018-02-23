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Sezon başında Galatasaray'ı UEFA Avrupa Ligi'nden eleyen Östersund, son 32 turunun ilk maçında evinde Arsenal'a 3-0 mağlup olmuştu. İsveç temsilcisi Emirates'te 2-1 galip gelse de, bu tur için yeterli olmadı. Arsenal, yenilgiye rağmen Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.