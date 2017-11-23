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60. dakikada oyuna giren Bursaspor'un eski oyuncusu Bakambu 65 ve 83. dakikalarda fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 3-1 öne geçirdi. 88. dakikada Twumasi'nin golüyle Astana umutlansa da mücadele 3-2 Villarreal'in üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla İspanyol ekibi adını bir üst tura yazdırdı. Öte yandan Fransız golcü bu sezon oynadığı 16 maçta 11 gol kaydetti.