Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde, İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) karşılaşmalara devam edildi. İngiltere Premier Lig'de ise bu hafta maç oynanmadı.
İspanya'da Barcelona, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), liderliklerini sürdürdü.
LA LIGA
Avrupa'nın 5 büyük liginin tek namağlup kulübü Barcelona, deplasmanda Eibar'ı 2-0 yenerek, iki hafta aradan sonra galip geldi.
Barcelona'nın en yakın takipçisi Atletico Madrid, konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup ederek, liderle 7 puanlık farkı korudu.
Valencia, son 10 dakikasına 1-0 geride girdiği maçta Malaga'yı deplasmanda 2-1 yendi.
Real Madrid ise gollü geçen maçta Real Betis'i deplasmanda 5-3'lük skorla geçti.
La Liga'nın 24. haftası sonunda 62 puan toplayan Barcelona'yı, Atletico Madrid 55, Valencia 46 ve bir maç eksiği olan Real Madrid 45 puanla takip etti.
BUNDESLIGA
Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 2-1 yenerek, üst üste 10. galibiyetine ulaştı.
İkincilik yarışındaki ekiplerden Borussia Dortmund konuk olduğu Borussia Mönchengladbach'ı 1-0, Bayer Leverkusen ise deplasmanda Hamburg'u 2-1 yendi.
Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Stuttgart, deplasmanda Augsburg'u 1-0 mağlup etti.
Bundesliga'nın 23. haftasının ardından 59 puanı bulunan Bayern Münih; Borussia Dortmund'un 19, Bayer Leverkusen'in 21 ve bir maçı eksik Leipzig'in de 21 puan önünde zirvede yer aldı.
SERIE A
Napoli, sahasında SPAL'ı 1-0 mağlup ederek peş peşe 9. maçını kazandı.
Liderin bir puan gerisindeki Juventus da Serie A'nın 25. haftasındaki derbide deplasmanda Torino'yu 1-0 yenerek, galibiyet serisini 9 karşılaşmaya çıkardı.
Milli futbolcu Cengiz Ünder, Roma'nın deplasmanda Udinese'yi 2-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.
Inter ise deplasmanda Genoa'ya 2-0 yenildi.
Puanını 66'ya yükselten Napoli, Juventus'un bir puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 50 puanlı Roma ve 48 puanlı Inter izledi.
LIGUE 1
Lider PSG, Ligue 1'in 26. haftasında konuk Strasbourg'u 5-2'lik skorla geçti.
PSG'nin en yakın takipçisi Monaco, evinde Dijon'a karşı 4-0'lık galibiyet aldı.
Zirve takipçilerinden Olympique Marsilya'nın ağırladığı Bordeaux'u 1-0 mağlup ettiği haftada, Olympique Lyon deplasmanda Lille ile 2-2 berabere kaldı.
PSG, 68 puanla en yakın rakibinin 12 puan önünde liderliğini sürdürdü. Monaco 56, Marsilya 55 ve Lyon 49 puanla başkent ekibinin arkasında sıralandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.