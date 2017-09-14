"Avrupa'nın çatısı" eriyor!

Avrupa'nın çatısı Mont Blanc'ın, rüzgar ve yağışlar sonucunda eridiği ortaya çıktı.
Her 2 yılda 1 Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki topograflar tarafından ölçülen Mont Blanc'ın uzunluk değerleri, Avrupa'nın çatı yükseliğinin bir önceki ölçüme göre 1 santimetre azaldığını ortaya koydu.
Vericiler tarafından ölçülen Alpler'in ve Avrupa'nın en yüksek dağının yükseliği 4 metre 808,72 santimetre olarak açıklanırken bu değer 2013 yılında yapılan ölçümden 2 santimetre daha kısa.
2013 yılında yapılan ölçümde 4 metre 810,02 santimetre olduğu açıklanan Mont Blanc'ın yüksekliğinin kuvvetli rüzgarlar nedeniyle düştüğü tahmin ediliyor.
Dağların yüksekliklerinin artmasını sağlayan durum olan kar yağışının güçlenmesi ve rüzgarın düşük esmesi sonucunda kayalıkların üzerine yapışan kar tanelerinin son dönemde azaldığını belirten La Roche-sur-Foronlu araştırmacı uzman Nicolas Cornier, 20 kişilik ekiple ölçümleri gerçekleştirdiklerini belirtirken, " Mont Blanc 4 metre 808,06 santimetre yüksekliğindeydi. Bizim beklentimiz yaz sonundaki dağın yüksekliğine kıyasla kış sonunda bu yüksekliğin daha yüksek olmasıydı." ifadelerini kullanırken bunu, kışın yağan karla beraber esen şiddetli rüzgarın karın zirvede kalmamasına bağladı.
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