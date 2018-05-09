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WHO’nun araştırmasına göre dünya çapında her 10 kişiden 9’u kirli hava solumakta. Astım, akciğer kanseri ve kalp hastalıklarına yol açan hava kirliliğinde başı çeken ülke ise Hindistan oldu. Şöyle ki dünya çapında havası en kirli olan 20 ilin 15’i Hindistan’da bulunmakta.