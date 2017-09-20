Avrupa'nın ikinci çelik devi Alman Thyssenkrupp ile Hintli Tata ortaklığı ile doğuyor

Tata Steel tarafından yapılan açıklamaya göre, iki şirketin uzun vadeli ve eşit hissedar olacağı ortaklık anlaşması nakit ödeme yapılmasını öngörmüyor.

Thyssenkrupp CEO'su Heinrich Hiesinger, "Kimse Avrupa'daki yapısal sorunların üstesinden tek başına gelemez. Kapasite fazlası sorunu hepimizi etkiliyor, bu da hepimizin yeniden yapılanma için aynı çabayı göstermesi anlamına geliyor" dedi.

Mutabakat zaptına göre birleşme yılda toplam 400-600 milyon euro tasarruf sağlayacak ve işgücünün yüzde 8'ini oluşturan

4,000'e kadar çalışanın işten çıkarılmasına yol açacak.

Yeni kurulacak Thyssenkrupp Tata Steel adlı şirketin merkezi Amsterdam olacak.

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