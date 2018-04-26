Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "2018 Mart ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.
AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı ocak-mart aylarında 2017'nin aynı dönemine kıyasla 0,8 büyüyerek 4 milyon 924 bin 16 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneminde toplam 4 milyon 882 bin 883 otomotiv satışı yapılmıştı.
İlk çeyrekte otomotiv pazarında en fazla düşüş yüzde 11,4 ile İngiltere’de, yüzde 8,2 ile Norveç’te ve yüzde 5,8 ile Danimarka’da yaşandı. Otomotiv satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise Macaristan (yüzde 28,8),
Bulgaristan (yüzde 25,7) ve Yunanistan (yüzde 25,5) olarak sıralandı.
MART AYINDA SATIŞLAR YÜZDE 4.9 AZALDI
Bu yılın mart ayı olarak bakıldığında ise AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı, 2017'nin aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 daralarak 2 milyon 104 bin 911 olarak gerçekleşti. Geçen yıl mart ayında toplam 2 milyon 213 bin 714 otomotiv satılmıştı.
Geçen ay otomotiv pazarında en fazla düşüş yüzde 14,8 ile Danimarka’da, yüzde 14,6 ile İngiltere’de, yüzde 12 ile İzlanda’da yaşandı. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar yüzde 24,8 ile Macaristan, yüzde 22,9 ile Litvanya ve yüzd 17,6 ile Yunanistan oldu. Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 2,18 artışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8'inci ülke konumunda yer aldı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI YÜZDE 2.7 BÜYÜDÜ
Avrupa'da hafif ticari araç satışları ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 534 bin 813'e yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 520 bin 876 hafif ticari araç satışı gerçekleşmişti.
İlk çeyrekte hafif ticari araç pazarında en fazla düşüş yüzde 12 ile Danimarka’da, yüzde 8,2 ile Lüksemburg’da, yüzde 6,7 ile İsviçre’de yaşandı. Bu dönemde hafif ticari araç satışlarını en çok artıran ilk üç pazar Bulgaristan (yüzde 23), Letonya (yüzde 19,2) ve Macaristan (yüzde 17,8) oldu.
Mart ayında ise AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 daralarak 226 bin 880 olarak gerçekleşti. Mart 2017'de 232 bin 773 hafif ticari araç satışı yapılmıştı.
Hafif ticari araç pazarında geçen ay en fazla düşüş yüzde 24,2 ile Danimarka’da, yüzde 20,5 ile İzlanda’da, yüzde 12,9 ile Norveç’te kaydedildi. Aynı dönemde hafif ticari araç satışlarını en çok artıran ilk üç pazar Bulgaristan (yüzde 57,8),
Yunanistan (yüzde 22,7) ve Romanya (yüzde 20,1) oldu. Mart ayında Türkiye, yüzde 9,01 azalışla Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6'ncı sırada yer aldı.
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