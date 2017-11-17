Avrupa otomotiv pazarı yüzde 3,8 büyürken Türkiye yüzde 1.09 küçüldü

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileriyle hazırlanan "Ekim-2017 Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi" yayımlandı.

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv pazarı, Ocak-Ekim 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüyerek 13 milyon 234 bin 599 seviyesinde gerçekleşti. Otomotiv satışları, geçen yılın 10 ayında 12 milyon 748 bin 516 olarak gerçekleşmişti.





En çok satan otomobil modelleri























































































































































































































































































































En çok satan otomobil modelleri

Otomotiv satışları yılın 10 ayında en fazla yüzde 10,3 ile İrlanda'da, yüzde 4,6 ile İngiltere'de ve yüzde 1 ile de Finlandiya'da düşüş kaydetti. Türkiye ise ekim ayı sonunda yüzde 1,09 azalışla Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke konumunda yer aldı.

Bu yılın 10 ayında Avrupa'da satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 23,7 ile Litvanya, yüzde 21,7 ile Hırvatistan ve yüzde 20,5 ile Bulgaristan oldu.

AVRUPA'DA YÜZDE 5.9 ARTTI

AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamında otomotiv satışları ekimde 2016'nın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 1 milyon 207 bin 982 seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayında 1 milyon 140 bin 558 otomotiv satışı yapılmıştı.

Söz konusu dönemde, en fazla düşüş yüzde 13,8 ile İrlanda'da, yüzde 12,2 ile İngiltere'de ve yüzde 4,6 ile Finlandiya'da görüldü. Satışlarını en çok artıran ilk üç pazar ise yüzde 41,3 ile Bulgaristan, yüzde 33 ile Litvanya ve yüzde 30,4 ile de Macaristan şeklinde sıralandı.

Avrupada otomobil satışları

Türkiyede otomobil satışları

2017

ocak ekim