Avrupa Parlamentosu (AP), Facebook'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e, şirketin veri sızıntısı skandalı sonrası özel hayata saygı ve kişisel verilerin korunması konularında Avrupa vatandaşlarına hesap vermesi çağrısında bulundu.
AA'nın haberine göre, Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda, seçim sonuçlarının yönlendirilmesine karşı vatandaşın özel hayatına saygı ve kişisel bilgilerin korunması konularının ele alındığı oturum düzenlendi.
Oturumda söz alan parlamenterler, Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması üzerine Avrupalı vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması ve özel hayata saygı konularında derin endişeye sahip olduklarını belirterek şirketin kurucusu ve Üst Yöneticisi Zuckerberg'i, AP Genel Kurulu'na gelerek bilgi vermeye çağırdı.
Facebook başta olmak üzere sosyal medya platformları, yalan haber ve seçimlerin yönlendirilmesi çalışmalarının dile getirildiği oturumda, kişisel bilgilerin siyasi ve ticari hedeflerle yasa dışı kullanımının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.
Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan AP Başkanı Antonio Tajani, Facebook'un İrlanda'da kayıtlı bir şirket olduğunu hatırlatarak şirketin AB kanunlarına uymakla yükümlü olduğunu belirtti. AB vatandaşlarının Cambridge Analytica şirketinin Brexit oylamasındaki rolünü öğrenme hakkı olduğu belirtilen açıklamada, gelecek yıl yapılacak AP seçimleri kampanyası öncesi Zuckerberg, tıpkı ABD Kongresi önünde olduğu gibi, AP Genel Kuruluna da şahsen gelerek açıklamalarda bulunmaya davet edildi.
Tajani daha önce de benzer bir çağrıda bulunmuş, 12 Nisan'da AP siyasi grup başkanları ile yaptığı toplantının ardından bu çağrıyı yenileme kararı alındığını duyurmuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.