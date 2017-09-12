AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, "Türkiye, stratejik bir bölgede Avrupa Birliği’nin kilit bir ortağıdır. Biz ortağız, zor bir ortaklık ama çok sayıda temel konu hakkında iş birliği yapıyoruz. Açık, dürüst ve eleştirel, bazen yapıcı, bazen de çok çetin bir diyaloğa sahibiz" dedi.
Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Türkiye ve AB ilişkisi görüşüldü. Strazburg'da devam eden AP Genel Kurulunda "AB ve Türkiye ilişkisi" konulu oturum düzenlendi.
Oturumun açılışında konuşan Johannes Hahn, iki tarafın da gelişmelerden memnun olmadığına değinerek, "Türk muhataplarımızla son görüşmemizde, ilişkilerimizin uzun boylu olabilmesi için mevcut gidişatı tersine çevirmemizin aciliyetini dile getirdik." ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ'NİN KİLİT BİR ORTAĞIDIR"
Hahn, "Türkiye, stratejik bir bölgede Avrupa Birliği’nin kilit bir ortağıdır. Biz ortağız, zor bir ortaklık ama çok sayıda temel konu hakkında iş birliği yapıyoruz. Açık, dürüst ve eleştirel, bazen yapıcı, bazen de çok çetin bir diyaloğa sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.
Parlamentoda sürekli Türkiye'deki gelişmelerin ele alındığını dile getiren AP'nin Rumen üyesi Cristian Dan Preda, "Bu yıl üçüncü kez Türkiye konusunu ele aldık, aslında bir karar verme zamanı gelmiştir. Masadan üyelik hedefini kaldırırsak yerine ne koyacağız, hangi hedefi koyacağız. AB olarak buna karar vermeliyiz.” diye konuştu.
AP Türkiye Raportörü Kati Piri, "Türk halkının önünden AB üyeliği hedefinin kaldırılması çok büyük bir hata olur" sözleriyle popülizm ve yabancı düşmanlığının bu tartışmayı tekeline almaması gerektiğini savundu.
Uluslar ve Özgürlükler Avrupa'sı Grubunun (ENF) Fransız üyesi Edouard Ferrand, AB yetkililerinin tavrını eleştirerek, "Bir asır önce Türkiye’den Avrupa’nın hasta adamı olarak bahsediyorduk ama sanıyorum bugünün gerçek hasta adamı Avrupa Birliği'dir." ifadelerini kullandı.
Parlamentoda Avrupa'nın Türkiye'ye tavrını eleştiren Ferrand, şöyle devam etti:
"Türkiye’yi hiç bir sonucu olmayacak müzakere masasına davet ettiniz. Göçmenleri AB üyeliği karşılığında değiş tokuş yapmayı istediniz. Avrupa halkı felaket projenizi istemiyor. Yolunuzu şaşırdınız. Türkiye, büyük ülke, bu büyük halk, sizin teklifinizden farklı bir şey hak ediyor. Sonu belli olan bir süreçte hem Türkiye’ye, hem de AB’ye zaman kaybettirdiniz."
"TÜRKİYE'YE KARŞI BİR ŞEY YAPAMIYORUZ"
Türkiye konulu oturumda AP'nin Alman üyelerinin söz alma yarışına girdikleri gözlendi. AP'de Sosyal Demokrat Grubunun (S&D) Başkan Yardımcısı da olan Knut Fleckenstein, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye hakkındaki çağrılarının destek bulmadığına işaret ederek, "(Gelecek ay yapılacak) AB Liderler Zirvesi’nde bir ortak karara varılabileceğini sanmıyorum. Merkel’in eleştirilerini kimse desteklemedi." dedi.
Bir başka Alman üye Renate Sommer, "Başka bir ülke ile buna benzer bir ilişkimiz olsaydı AB’nin tavrı çok daha sert olurdu. Türkiye’ye karşı bir şey yapamıyoruz. Bu da AB’yi gülünç duruma düşürüyor." şeklinde konuştu. Arne Gericke de Türk yetkililer tarafından sürekli ülkesinin Nazi geçmişinin hatırlatıldığından yakındı.
Fransız parlamenter Marie-Christine Vergiat, Merkel'in seçim kampanyasına Türkiye’nin AB üyeliğini alet ettiğini söyledi.
Yeşiller Grubu Eş Başkanı Ska Keller, ekonomik yaptırım çağrısında bulunarak, "Gümrük Birliği gibi bir kozumuz var elimizde ve Türkiye’ye karşı bu kozu kullanabiliriz." diye konuştu.
AP Genel Kurulu, temmuz ayında aldığı bir kararla Türkiye'nin AB üyeliğinin askıya alınmasını tavsiye etmişti. Bir ülkenin üyelik müzakerelerine son verebilmek için üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyor.
- Avrupa Parlamentosu
- avrupa birliği
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
-
Misafir 8 dakika önceBir asır önce Türkiye’den Avrupa’nın hasta adamı olarak bahsediyorduk ama sanıyorum bugünün gerçek hasta adamı Avrupa Birliği'dir ! adam burda noktayı koymuş bizim kalın kafaları batı sevdalılara hala uyusun00
-
Misafir 10 dakika önce50 senedir hep ayni numara00
-
Misafir 19 dakika öncebiz istemiyoruz asıl referandum yapın herşeyi soruyonuz ya bunu da sorun00