Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Piri: Adil seçim için Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalı

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Türkiye'de 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği erken genel seçimlerinin adil olabilmesi için, Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Hollandalı parlamenter Piri, Facebook hesabı üzerinden #FreeDemirtaş (Demirtaş'a özgürlük) etiketiyle yaptığı açıklamada, HDP'nin adayının cezaevi hücresinde seçim kampanyası yapmak zorunda bırakıldığını vurguladı.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in de, Demirtaş'ın serbest bırakılması için çağrı yaptığını anımsatan Piri, "Ancak o zaman adil bir seçim kampanyası yürütülebilir" dedi.
AP Türkiye Raportörü Kati Piri, bunun tüm demokratlar tarafından desteklenmesi gereken bir talep olduğunu dile getirdi.
Hollandalı parlamenter, Türkiye'deki olağanüstü hal uygulaması (OHAL) ile temel hak ve özgürlüklere yönelik baskıların daha da arttığını savunuyor.
Türkiye'de parlamenterler ve gazetecilerin cezaevinde bulunmasını en fazla eleştiren isimlerden biri olan Piri, bu koşullarda Türkiye'nin AB'ye tam üye olamayacağını söylüyor.
Piri'ye göre böyle bir ortamda Türkiye'nin AB'ye üyelik seçeneği, "illüzyon".
AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn da, Piri gibi, OHAL nedeniyle 24 Haziran seçimlerinin adil bir ortamda gerçekleşmeyeceği görüşünde.
Johannes Hahn, AP'de düzenlenen basın özgürlüğü ile ilgili etkinlikte, Türkiye'de ifade özgürlüğünün giderek gerilediğine işaret etmişti.
Hahn, OHAL uygulamasının Brüksel yönetimini endişelendirdiğini vurgulayarak, "OHAL, adil seçimlerin düzenlenmesini sağlamayacaktır" görüşünü dile getirmişti.
AP, 24 Haziran seçimleri için Türkiye'ye resmî gözlemci göndermeme kararı almıştı. AP'nin, "adil ve bağımsız bir seçim yapılacağına inanmadığı için" böyle bir karar aldığı öne sürülüyor.
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