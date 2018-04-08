Avrupa Rohingya Konseyinin (ERC) Almanya’da düzenlediği Arakan konferansının sonuç bildirgesinde, Myanmar’da Arakanlı Müslümanlara yönelik zulmün sona ermesi için uluslararası topluma adalet çağrısında bulunuldu.

ERC, Almanya’nın Frankfurt kentinde eğitimciler, aktivistler ve katılımcıların yer aldığı bir konferans düzenledi.

Konferansın sonunda yayımlanan bildiride, Myanmar ordusunun zulmünden kaçarak Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslümanların, topraklarına güvenli bir şekilde dönmesi için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Tüm katılımcıların, Myanmar yönetiminin, Arakanlı Müslümanlara "etnik temizlik" ve "soykırım" uyguladığı ayrıca "insanlığa karşı suç" işlediği sonucuna vardığının vurgulandığı bildiride, 25 Ağustos’tan bu yana yaklaşık bir milyon Arakanlı Müslüman'ın Myanmar ordusu tarafından topraklarından edildiği belirtildi.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanların toplu tecavüze uğradığı, evlerinin ve ibadethanelerinin yakıldığı, toplu halde gözaltına alındığı ve öldürüldüğüne dikkat çekilen bildiride, uluslararası topluma soykırımın faillerinin adalet önünde hesap vermesi için çağrıda bulunuldu.

Bildiride, ayrıca, uluslararası topluma, Arakan'da "korunaklı bir bölgeye güvenli bir dönüşün" sağlanması için de çağrı yapıldı.

Myanmar hükümetinden, Arakanlı Müslümanların topraklarına güvenli şekilde geri dönmesine izin verilmesini, hareket özgürlüğü, eğitim, din, sağlık hizmetleri gibi temel insani haklarının sağlanmasını, yıkılan ev ve ibadethanelerinin yeniden inşa edilmesini talep eden Konsey, Birleşmiş Milletler (BM) inceleme heyetinin ve uluslararası medyanın bölgeye girişine ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin topraklarına dönmesine müsaade edilmesini istedi.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.



Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.



BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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