Avrupa şampiyonu ampute futbol milli takımı'nın Serkanı: 'Çok protez eskittim’

Serkan Dereli, Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nın genç oyuncularından. Daha 21 yaşında. Doğuştan sol bacağı yok. Ailesinin maddi gücü elvermeyince kardeşleriyle birlikte henüz 3 yaşındayken Fatih’teki Geleceğimizin Çocukları Vakfı’na bağlı yetiştirme yurduna verilmiş. Kısa süre sonra anne babası hayatını kaybetmiş. Biraz büyüyüp geliştiğinde sol bacağının yerini alan demir protez, en yakın arkadaşlarından biri olmuş.
Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; protezine rağmen yurdun beton zemininde her gün arkadaşlarıyla maç yapan Serkan futbola olan tutkusunu, yetiştirme yurdunda yaşadıklarını ve şampiyonluğu Habertürk’e anlattı. Serkan, hiperaktif bir çocukluk geçirdiği için ilkokul çağlarında devletin temin ettiği çok sayıda protezini eskitmiş. O günleri şöyle anlatıyor: “Top oynamayı, koşmayı çok severdim. Sağlıklı insan gibi koşuyor, her gün maç yapıyordum. Bu yüzden protezlerim hep kırılırdı. Bazen okula sekerek gidiyordum.” Serkan, ampute futbolu ile beden öğretmeni sayesinde İstanbul Özürlüler Spor Kulübü’nde tanışmış: “Beden eğitimi öğretmenim Bülent Aksu ampute maçlarını izletti, yetenekli olduğum için yapabileceğimi söyledi. Beni maça götürüp antrenmana soktu. Hayatımın dönüm noktası oldu. Ona çok şey borçluyum.”
Bir yıldır Pendikspor Ampute Futbol Takımı’nda top koşturan Serkan’ın en büyük isteği, taraftarı olduğu Fenerbahçe’nin yanı sıra, Beşiktaş ve Galatasaray’ın da ampute takımı kurması. “Üç büyükler”in dahil olmasıyla ampute futbola ilginin artacağına inanıyor.
37.5 TL YEVMİYE
Serkan, Pendikspor’un kendisine sağladığı bir evde yaşıyor. Ampute Milli Takımı’nda oynayan sporcuların çoğu asgari ücretle özel sektörde çalışan işçiler. Ampute takımlarının, kulüplerinin Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun desteği dışında başka gelirleri yok. Bu destek ise her şehir dışı maçında kişi başına verilen 37.5 TL’lik yevmiye...
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