Avrupa sahasındaki hava trafiğini yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın ( EUROCONTROL) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı. Arızadan Türkiye'den Avrupa'ya yapılacak uçuşlar da etkilendi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın aktardığına göre, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Avrupa sahasında hava trafiğini kontrol eden Brüksel merkezli Eurocontrol sistemlerindeki arıza nedeniyle Avrupa'ya yapılacak tüm seferlerde ciddi aksamalar yaşandığını duyurdu. Ekşi, Eurocontrol ile temaslarının devam ettiğini, seferler ile ilgili açıklamaları web sitesinden yapacaklarını belirtti.

HAVA TRAFİĞİ YÜZDE 10 AZALTILDI

Arıza nedeniyle acil durum prosedürlerine geçilerek, Avrupa üzerindeki hava trafiğinin kapasitesi yüzde 10 oranında azaltılırken, seferlerde ise ciddi aksamalar yaşandı. Arızadan Türkiye'den Avrupa'ya yapılacak uçuşlar da etkilendi.

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