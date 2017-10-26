Avrupa Yakası'na 15 Temmuz Şehitleri Anıtı

Beşiktaş Belediyesi tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne hakim Ortaköy sırtlarında inşa edildi. Anıtta, ay yıldızı gökyüzüne taşıyan 249 el,15 Temmuz başta olmak üzere tüm şehitleri simgeliyor.

Heykelin yüksekliği Cumhuriyet'in kuruluş tarihine atıfta bulunarak 1923 santimetre, Türkiye haritasının yüksekliği ise İstanbul'un fethini simgeleyecek biçimde 1453 santimetre olarak yapıldı.

Anıt altındaki mermer kaidenin iki yüzünde, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri, bölücü terör şehidi asker ve polisleri, demokrasi uğruna canlarını vermiş aydınlar ve 15 Temmuz şehitlerinin ismi yazıyor.



AA'nın haberine göre; Anıtta bulunan eller, kaidenin yanlarından toprakla bütünleşerek insanoğlunun topraktan gökyüzüne uzanan uhrevi yolculuğunu hatırlatırken, topraktan çıkan eller ise şehitleri simgeliyor. Anıt bütünsel olarak Türk milletinin İstanbul'un fethiyle başlayan ve Cumhuriyetle perçinlenen bağımsızlık ülküsünün sonsuza dek süreceğini sembolize ediyor.

Türkiye haritası, birlik ve beraberliği, Fatih Sultan Mehmet Han ve Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk rölyefleri ise geçmişten geleceğe uzanan değerlerin bir bütün olduğuna atıfta bulunuyor.

Temeli 15 Temmuz'da atılan anıtın açılışı ise Cumhuriyet'in kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

15 temmuz şehitleri anıtı

beşiktaş

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı