Avrupalı tüketiciler her yıl 12,3 milyon ton elektronik cihazı çöpe atıyor. Ülkeler ilk başta bu eski cihazları gömüyordu ancak daha sonra içlerindeki ağır metallerin havayı, toprağı ve suyu kirleterek insanları hasta ettiğini fark ettiler. Daha sonra bunları geri dönüştürmeyi denediler ancak bu sefer de hem geri dönüştürme sürecinin maliyetli hem de cihazların içindeki kimi parçaların çok değerli olabileceğini keşfettiler.
ABD Çevre Koruma Ajansı ile Almanya Kalkınma Bakanlığı tarafından fonlanan ve Birleşmiş Milletler Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırma, Avrupa’nın artık elektronik atıklarından kurtulmak için yasa dışı bir yola başvurmaya başladığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, Avrupa ülkeleri her yıl on binlerce ton kullanılmış elektronik cihaz ve bileşeni bir Afrika ülkesi olan Nijerya’ya gönderiyor.
OTOMOBİLLERİN ARASINA SAKLIYORLAR
Araştırma, her yıl Nijerya’ya gönderilen elektronik atıkların miktarının 60 bin ton kadar olduğunu; bunların yüzde 77’sinin Avrupa ülkelerinden, geri kalanın ise ABD ile Çin’den geldiğini ortaya koydu.
Avrupalı ihracatçılar yasa dışı bu uygulamayı gizlice yürütüyor. Nijerya tarafından talep edilen ithal ürünler olan ikinci el otomobilleri gönderirken, konteynerlerde bol kalan bölümlere ise kullanılmış elektronik cihazlar ve bileşenler dolduruluyor. Araştırmacılar, Nijerya’ya gönderilen elektronik atıkların yüzde 70’inin bu şekilde taşındığına dikkat çekiyor.
BASEL SÖZLEŞMESİ'NE AYKIRI
İhracatçıların kullanılmış cihazları ülke dışına kaçırmaları birkaç açıdan sorun teşkil ediyor. Bunların başında, elektronik atıkların ithalat ve ihracatının 2002 yılında Birleşmiş Milletler Basel Sözleşmesi'yle yasaklanması geliyor. Öte yandan televizyonlar, floresan lambalar ve diğer arka aydınlatmalı ürünler içlerinde civa, kadmiyum ve kurşun gibi tehlikeli maddeler barındırıyor. Bu maddeler kolaylıkla alev alabildiklerinden, Nijeryalılar için tehlike arz ediyor.
Araştırmaya göre, Nijerya’ya gönderilen elektronik cihazların yüzde 19 civarı çalışmıyor. Bu veri ışığında Avrupa'nın bu uygulamasının ticari bir ihracat olduğunu söylemek mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı Abuja Ticaret Müşavirliği tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada da 66.000 ton kullanılmış elektronik malzemenin 16.900 adedinin çalışmadığının tespit edildiğine dikkat çekildi.
YILDA 1 TRİLYON DOLARLIK CİHAZ ALIYORLAR
İnsanlar sürekli olarak daha fazla ve daha sık elektronik tüketiyor. Consumer Electronics Association’a göre, Amerikalılar elektronik cihazlara yılda 1 trilyon dolar harcıyor. ABD’nin ardından bu alanda en çok harcayanlar ise Avrupa ülkeleri olarak gösteriliyor.
Tüketiciler sürekli yeni elektronik cihazlar alırken, eski cihazları geri dönüştürmenin ve içlerindeki materyalleri yeniden kullanmanın yeterli ve verimli yolları bulunamıyor. Birleşmiş Milletler ise cihazların gitgide daha az tamir edilebilir ve daha kısa ömürlü olarak tasarlandıklarını vurguluyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.