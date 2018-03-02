Avrupa'yı saran Sibirya soğuklarında ölü sayısı 55'e ulaştı

Avrupa kıtasında etkisini gösteren Sibirya soğukları 55 kişinin ölümüne neden oldu.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşanan kar fırtınası ve yoğun kar yağışı nedeniyle yollar kapandı, tren seferleri durduruldu, yüzlerce uçuş iptal edildi ve eğitime ara verildi.
Kara kış koşulları nedeniyle 21'i Polonya'da toplam 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğu evsizlerdi.
İspanya ve İtalya'da da hava koşulları nedeniyle can verenler oldu. İspanya'da hayatını kaybeden üç kişiden biri terk edilmiş bir kamyonda yaşayan evsiz bir adamdı.
AFP Slovakya'da yedi, Çek Cumhuriyeti'nde altı, Litvanya'da beş, Fransa'da dört, Sırbistan'da iki, İtalya, Slovenya, Romanya, İngiltere ve Hollanda'da birer kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Fransa'nın başkenti Paris'te 3 bin evsiz insan için acil barınaklar kuruldu.
İngilizler, Sibirya soğuklarına "Doğudan gelen canavar", İsveçliler "Kartopu", Finlandiyalılar "Çarşamba" ve Hollandalılar ise "Sibirya ayısı" olarak tanımlıyor.
Dünya Sağlık Örgütü dondurucu soğuklardan en çok yoksulların, evsizlerin ve göçmenlerin etkilendiğini açıkladı.
Açıklamada "Yaşlılar, çocuklar, kronik hastalıkları bulunan fiziksel ya da akıl sağlıkları sınırlı insanlar en büyük risk altında" denildi.
Emma fırtınası güneyden İngiltere ve İrlanda'ya yaklaşırken, İrlanda uzun yıllar sonra en yoğun kar yağışıyla karşı karşıya.
Dublin'den tüm uçuşlar askıya alındı. Fransa'nın güney sahillerinde de kar yağışı görüldü.
Fransa'nın Montpellier kenti yakınlarındaki otobanda 2 bin sürücü 24 saat boyunca yolda mahsur kaldı.
Amsterdam ve Cenevre'de bazı uçuşlar iptal edildi.
Avrupa'nın bazı ülkelerinde önümüzdeki günlerde sıcaklığın artması bekleniyor.
Öte yandan Portekiz ve Fransa'dan gelen Emma Fırtınası'nın ise İrlanda ve İngiltere'nin güneyini etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.
Avrupa'daki Sibirya soğukları nasıl oluştu?
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