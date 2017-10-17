Avrupa’da verem alarmı

Fransa ve Hollanda, ilaca karşı dirençli tüberküloza karşı yeni tedavi ve önleme araçları geliştirme yönünde finansman sağlanması için çağrıda bulundu.

Anadolu Eczacı ve Depocuları Derneği Başkanı Onur Tokel, Avrupa Birliği (AB)’ne yönelik acil çağrının detayları hakkında şu bilgileri verdi:

İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZ YÖNÜNDEN DÜNYADA EN YÜKSEK

“AB’de, tüberküloz vakalarının sayısı nispeten düşüktür, ancak Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, bölge, ilaca dirençli tüberküloz yönünden dünyada en yüksek oranlardan birine sahip.

İlaç direnci yüzünden, tüberküloz artan sayıda insan için tedavi edilemez bir hastalık haline dönüşüyor.

Dirençli tüberkülozun, AB’de 2050'ye kadar 1.1 trilyon dolarlık bir ekonomik maliyete, 2,1 milyon kişinin de ölümüne neden olacağı tahmin ediliyor.

Bu yüzden, Fransa ve Hollanda, salgınları etkili bir şekilde sona erdirmek ve ortaya çıkan ilaçlara dirençli tüberküloz tehdidine hitap edebilmek için kaynakların genişletilmesi çağrısında bulundu.

VAKALARIN YARISINDAN DAHA AZI İYİLEŞEBİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü ise, tüberkülozdan ölümleri yüzde 95 azaltmayı ve yeni vakaları 2015-2035 yılları arasında yüzde 90 azaltmayı planlayan bir tüberküloz stratejisi başlattı.

Dünya Sağlık Örgütü, AB'de yeni tüberküloz vakalarını yüzde 25 oranında azaltmayı ve çoklu ilaca dirençli tüberküloz hastalarında başarı oranını 2016-2020 yılları arasında yüzde 75'e çıkarmayı hedefliyor.

Şu anda, ilaçlara dirençli tüberküloz için haplar ve enjeksiyon kombinasyonu içeren en kısa tedavi, en az dokuz ay sürüyor ve bu süreç iki yıla kadar uzayabiliyor.

Dirençli tüberküloz bulunan insanların sadece yarısından daha azı başarılı bir şekilde iyileştirilebiliyor.”