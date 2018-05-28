ALTİD Başkanı Sili, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 36 milyon, Antalya'nın ise en az 12,5 milyon civarında bir turist beklentisi olduğunu söyledi.
Hedeflerinin Antalya genelinde bunu 20 milyona çıkarmak olduğunu ifade eden Sili, "Bu yıl fiyatlar bir önceki yıla göre yüzde 15-20 arttı." dedi.
Türkiye'nin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir ile 2050'yi hedeflediğini aktaran Sili, Türkiye'nin coğrafi konumu, her gelir düzeyine hitap eden otelleriyle bu kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.
Sili, bunun için de turist sayısını ve geliri artırmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Dünyada tatil isteyen kaynak pazarlardaki herkese hitap eden özelliğimiz var ve bunu daha da geliştirmemiz gerekiyor. Zaten turistin harcama düzeyi düşük veya yüksek de olsa en iyi servisi veren bir turizm yapısına sahibiz." değerlendirmesini yaptı. Sili, bu yıl kişi başına harcamanın 700 doların üzerine çıkacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.
OPERATÖRLER TÜRKİYE'YE YOĞUNLAŞTI
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ise Türkiye'de tatil yapmak isteyenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi. İnsanların seyahat etmekten, yeni yerler keşfetmekten vazgeçmeyeceğini anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye yönelik siyasi ve ekonomik baskılara rağmen Avrupalı turistler, Türkiye'ye yönelmeye başladı. Eski rakamları yakalamak üzereyiz." dedi.
Yurt dışındaki tur operatörlerinin Türkiye'deki yatırımlarının yanı sıra Baltık, Rusya ve Ukrayna'daki Türk tur operatörlerinin önemine değinen Çavuşoğlu, Türk operatörlerin ağırlıklı olarak Türkiye'ye turist getirdiğini dile getirdi. Tur operatörlerinin artık Türkiye'ye daha fazla önem göstermeye başladığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"Tur operatörler, az maliyetli olması nedeniyle Türkiye'ye yoğunlaştı. Türkiye genelinde yoğun bir şekilde operasyon yapıyorlar. Önce yatırım yaptıkları kendi tesislerini dolduracaklardır. Sonra da çalıştıkları tesislere turist getireceklerdir."
Çavuşoğlu, İspanya ve Fransa'dan sonra en fazla yatak kapasitesine sahip ülke olduklarını da hatırlatarak, her şey dahil sistemi, apart, pansiyon gibi konseptleri en iyi şekilde uyguladıklarını vurguladı.
SKAL International Alanya Kulübü Başkanı Mehmet Nedanlı ise Avrupa pazarından Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 50'yi bulan artışlar olduğunu belirtti.
Rusya pazarında geçen yıla göre bir milyonluk bir artışın söz konusu olduğuna işaret eden Nedanlı, "Avrupalı turistlerin geri dönüşünün en önemli nedeni hem kaliteyi hem de fiyatı başka pazarda bulamamaları oldu. Verdikleri paranın yarısıyla ülkemizde çok daha iyi hizmet ve kaliteli tatil satın alabiliyorlar." dedi.
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