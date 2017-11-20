"Avrupa’nın en büyük bulgur üretim tesisine sahibiz"

İpek Bulgur markası nasıl doğdu? İş dünyasına girişinizi ve büyümenizi anlatır mısınız?

Mezopotamya’nın bereketli toprakları, yalnız bulgurun değil aynı zamanda ticaretin de beşiği. Demir ve mineral bakımından çok zengin olan bu topraklarda 1992’de kurduğumuz İpek Bulgur, adını tarihî ticaret güzergâhı İpek Yolu’ndan alıyor.

Bulgur, bölgemizde en çok tüketilen gıdaların başında gelir. Çiğköfteden aşureye, içli köfteden çorbaya neredeyse tüm yemeklerimizin ana maddesidir, bizim ‘milli’ yiyeceğimizdir. İtalyanlar için makarna neyse bizde bulgur odur. Haftanın 5 gününde evlerde bulgur pişer. Burada doğup büyümüş bir Ziraat Mühendisi olarak benim için de Mardin’in kendine has tadı, kokusu ve rengi olan eşsiz bulguru her zaman çok değerli oldu.

Bugün Avrupa’nın en büyük bulgur üretim tesislerine sahibiz ama fabrikamız ilk etapta günlük 10 ton kapasiteyle kuruldu. Bölgede o zamanlar herkes kendi bulgurunu kendi imkanlarıyla yapardı. Zamanla toplumun tüketim ve alım alışkanlıkları değiştikçe talep arttı. Bizde kapasitemizi giderek büyüttük. Önce 20 tona çıktık, sonra 30-40-50-60...derken kapasitenin sonuna geldik.

Artık ilk fabrikamızda daha fazla büyüme imkânı kalmamıştı. Bu sebeple ortaklarla oturup konuştuk; ya sektörden cayacağız ya da çok daha geniş kapasiteli ve son teknoloji yeni bir fabrika kuracağız. O toplantıdan yeni yatırım kararı ve Türkiye’nin en büyük bulgur fabrikası yapma fikri çıktı. Günlük 500 ton üretim kapasitesi olan, 4 hatlık bir fabrika kurmaya karar verdik. Sektörün önünün açık olduğunu ve dünya çapında sağlıklı gıdaya yönelim ile birlikte bulgura olan talebin hem yurt içinde hem de yurt dışında artacağını öngörmüştük. Haklı da çıktık.

2013 yılında yeni fabrikamızda üretime başladık ve halen ilk günkü özenle, geçmişten gelen lezzeti bugüne taşıma aşkıyla, kaliteden en ufak bir taviz vermeden bölgenin en iyi buğdayından çeşit çeşit bulgur üretiyoruz. Geleneksel üretimi destekliyor, hiçbir katkı maddesi kullanmıyoruz. Mevcut pazarımız hem yurt içi hem yurt dışı. 11.000m²’si kapalı toplam 34.000m²’lik alana kurulu bulgur fabrikamızda yıllık 72 bin ton üretim kapasitesine sahibiz. Fabrikamız dünyanın en büyük bulgur üretim tesisi.

Cironuz ve büyüme hedeflerinizle ilgili bilgi verir misiniz?

İpek Bulgur, bugün Türkiye’nin en büyük bulgur üreticisi ve ihracatçısı. 2016 ciromuz 50 milyon TL. Bu ciroya kapasitemizin yüzde 25’i ile ulaştık. 2017’nin sonuna kadar ise 60 milyon TL’ye ulaşmayı hedefliyoruz. 2018 sonunda ise hedefimiz 70 milyon TL.

Kaç ülkeye ihracat yapıyorsunuz? Hedef pazarınız hangileri?

Ortadoğu ülkeleri ihracatımızda başı çekiyor. Ayrıca Avrupa’ya, ABD’ye ve Türkî Cumhuriyetlere de Mardin bulgurunu satıyoruz. Şu anda ihracat yaptığımız ülke sayısı 20’yi aşmış durumda. Yıllık ihracatımızı 40 bin tona çıktı ve yeni pazar arayışları için de arayışlarımız sürüyor. Doğrusunu isterseniz hedefimizde Avrupa var. Avrupa, bulguru yeni yeni keşfediyor. Şimdiye kadar bulgur açısından en büyük pazar, Ortadoğu pazarıydı. Benzer yemek kültürüne sahip olduğumuz

Arap ülkeleri, bulgur tüketiminde ilk sırayı alıyordu. Ancak bölgede yaşanan istikrarsızlık üreticilerin pazar inovasyonu adına hızlı ve doğru adımlar atmasını gerektiriyor.

Mardin bulguru, kalite ve lezzet açısından kıyas kabul etmeyecek bir değerde. Biz İpek Bulgur olarak bu değeri Avrupa’ya taşımakta kararlıyız. Etnik pazarın çok geniş olduğu Almanya gibi ülkeler, potansiyel bulgur tüketicisi. Avrupalılar da artık sağlıklı ve besin değeri yüksek olan bulgura giderek daha büyük ilgi gösteriyor. Hem soğuk salatalar hem de geçtiğimiz ay katıldığımız ve büyük ilgiyle karşılaştığımız Anuga gibi dev fuarlarda onlara öğrettiğimiz çeşit çeşit yiyecek sayesinde bulgurun lezzetini keşfediyorlar.

Bulguru Türkiye’nin Avrupa’ya yönelik en önemli ihracat kalemlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Şu anda Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine yılda 3 bin ton bulgur ihraç ediyoruz, hedefimiz 2018’de bu rakamı 5 bin tona çıkarmak. Asya ülkelerinde çokça pirinç tüketiyorlar; onların tüketim alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Pirincin çok tüketildiği her yer bizim hedefimizde var, alternatif ürün olarak. Pirince göre çok daha sağlıklı.

Yeni dönem yatırım planlarınız nelerdir?

Yurt dışında yeni pazarlar ararken yurt içinde de pazar payını büyütmek için yeni ürünler geliştirerek bulgur kültürünü başka bir noktaya taşımak amacındayız. Bu nedenle ar-ge ve inovasyon bizim için önemli. Önümüzdeki dönemde, bulgur içerikli sağlıklı ve doğal yiyecekler kategorisinde önemli ilklere imza atacağımızı şimdiden söyleyebiliriz.

Aynı zamanda fabrikamızdaki üretime yönelik hammadde stoğu için çelik silo ve paketleme alanında alt yapı yatırımlarımız olacak.

Yurt dışında yatırımınız var mı? Varsa hangi ülkede ve ne büyüklükte bir yatırımınız var?

Irak’ta ve Almanya’da ürün depolama ve pazarlama yatırımlarımız var. Almanya’nın Hannover kenti yakınlarındaki depolama alanımız ile tüm Avrupa’daki dağıtımcılara ürün sağlıyoruz. Buradaki 1,5 milyon Euro yatırım yaptığımız yeni depolama alanı, ofis ve showroom, Mart 2018 itibarıyla hizmete açılacak. Zaman içinde pazarlama ağına daha fazla yatırım yaparak daha çok tüketiciye ulaşmak istiyoruz.

Bulgur Evi projesinden bahseder misiniz?

“Bulgur Evleri için iş birliklerine hazırız”

2018-2019 arasında pilot bölge olarak Türkiye’nin 3 büyük kenti; İstanbul, Ankara ve İzmir’de sadece bulgur ürünlerinden yapılan yemeklerin bulunacağı “Bulgur Evleri” açmak istiyoruz. Bu anlamda iş birliklerine de açığız. Türkiye’de yapılan 50 çeşit bulgur yemeğinin misafirlere sunulacağı bu restoranlar yerli tüketiciye hizmet vereceği gibi turistler için de farklı yemek kültürleriyle tanışacakları yerler olacak. Pilot bölgelerde başarıya ulaşırsak tıpkı çiğköfte dükkânları gibi zincir haline getirmek istiyoruz.

Ürünlerinizde çeşitliliğe gitmeyi planlıyor musunuz?

Fuara katılma sebeplerimizden biri ürün gamımızı geliştirmek. Şu anda gelecek nesile, çocuklara bulguru sevdirmeliyiz. Onunla yetişmediler, maalesef artık bilmiyorlar, bu kültürü onlara vermek istiyoruz. Bu amaçla Sirha Gıda Fuarı’nda çocuklar için geliştirdiğimiz için 3 ayrı ürünü lanse ettik. Hem besin değeri yüksek hem de yapımı kolay ürünler. 2018 başında tüm Türkiye’de raflarda olacak. Şu anda ürün gamımızda 7 çeşit ürün var şu anda, ama biz katma değeri yüksek ürünler geliştirmek istiyoruz. Bulgurun zenginleştirilmiş hali için ar-ge yapıyoruz. Kurutulmuş domates, biber, salça her şeyi içinde, yemeye hazır halde sunacağız. Toplumun tüketim alışkanlıkları değişti, çağa uygun bir hızda yemek hazırlanıyor. Makarnada gördüğümüz çeşitliliği bulgurda da yaratmayı hedefliyoruz.

Mardin Ovası, Türkiye Bulgur üretiminde nasıl bir yere sahip?

Türkiye dünyanın en büyük bulgur üreticisi ve bulgur, Mardin’in en önemli tarım ürünü. Son 5 yıldır bulgur ihracatında birinciyiz. Bugün Mardin’de 15 bulgur fabrikası var. Türkiye’deki yıllık toplam 1 milyon ton bulgur üretiminin %25’ini, 250 bin tonluk ihracatınsa %35’ini tek başına Mardin sağlıyor.



Mardin bereketli Mezopotamya ovası üzerinde kurulu olmasından dolayı çok stratejik bir öneme sahip. Türkiye’nin ve Dünyanın en kaliteli bulgur buğdayı burada yetişir. İpek Bulgur, tüm üretimini Mardin Ovası’nda yetişen durum buğdaylarından yapıyor. Mardin ovasının toprağı, demir ve mineral bakımından zengin olduğu için başka topraklara kıyasla daha kaliteli ve protein oranı yüksek buğdaylara hayat veriyor.

İpek Bulgur olarak biz kuruluşumuzdan bu yana geleneksel üretimi destekliyor, hiçbir aşamada katkı maddesi kullanmadan, geleneksel üretimde olduğu gibi buğdayı sadece su ile işleyerek bulgur üretiyoruz. Az yağış alan ovada üretilen buğdaylar tüm besleyici mineralleri kendi içinde saklıyor; böylece besin değerleri diğer topraklarda yetişen buğdaylara göre çok daha yüksek oluyor. Bu buğdaydan üretilen Mardin bulguru nişasta değeri düşük, protein değeri yüksek olduğundan sağlık için oldukça faydalı. Bu sayede sert durum buğdaylarının Mezopotamya güneşinden aldığı altın rengi kaybolmuyor ve bulgura kendi rengini

veriyor.

İpek Bulgur