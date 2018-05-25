IAB Europe’un düzenlediği, dijital reklam endüstrisinin gelişimine yaptığı katkılarla tanınan ve Avrupa'nın en iyi dijital reklam kampanyalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Europe’un 23 Mayıs Çarşamba gecesi Milano’da gerçekleşen ödül töreninde 13 kategorinin kazananları açıklandı.

People Initiative önderliği ile Show TV ve Ay Yapım’ın Fiat markası için hazırladığı, ikincil ekran deneyiminde teknolojiyi efektif olarak kullanarak TV içerik tüketimine yeni bir boyut kazandıran “İçerdesin’’ projesiyle GRAND PRIX ödülünün yanı sıra “Branded Content” (markalı içerik), “Integrated Advertising” (entegre reklam), Video Advertising (video reklamı) ve ‘’Responsive Display Advertising’’ (Responsive Display Reklam) kategorilerinde 4 Gold ödülün sahibi oldu. Bu ödüller ile birlikte Ciner Medya Grubu, hayata geçirdiği projelerle 30’dan fazla ödüle layık görülerek reklam ve medya sektöründe unutulmayacak bir iz bıraktı.