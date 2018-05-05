Avrupa’nın en yüksek çelik binası Biva’dan

20 yıldır konut, işyeri ve kurumsal işyerlerinin anahtar teslimi yapılması, sanayi yapılarının kurulması için hizmet ürettiklerini belirten BİVA A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Yılmaz, 32 kattan ve 96 daireden oluşan Biva Tower’ın modern mimarisi, sosyal donatılarıyla A plus bir yaşam tarzı sunduğunu söyledi.
Müşterilerle sağladıkları karşılıklı güven ile bugüne kadar iki binin üzerinde aileyi konut sahibi yaptıklarını dile getiren Vahap Yılmaz, önceliklerinin insanları mutlu etmek olduğunu ve ürettikleri her projede ‘nasıl bir adım daha farklılık yaratabiliriz’ diye düşündüklerini ifade etti. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“BİVA Tower sağlamlığı, konforu ve tasarımı ile görülmeye değer bir proje. BİVA Tower’ın zemin iyileştirilmesi yapıldıktan sonra, İzmir’in en derin radye temelinde 580 ton demir kullandık. Ayrıca, özel nitelikli 4 bin 600 metreküp beton dökme işlemini de gerçekleştirdik. İş ve üretim planımızı 10 ay gibi kısa bir sürede kaba inşaatının bitmesi olarak planladık. Projenin önemli özelliklerinden birisi de ulusal ve uluslararası kalite standartlarına göre doğaya ve çevreye dost LEED sertifikası ile taçlanacak olmasıdır.”
YENİ BİR SİMGE
İlklerin şehri İzmir’e, Avrupa’nın ve Türkiye’nin En Yüksek Yapısal Çelik Binası’nı ve “Yeni Bir Simgeyi” kazandırdıklarını da vurgulayan Yılmaz, “Avrupa ve Türkiye’nin en yüksek yapısal çelik binası Biva Tower’da yeni ve modern bir yaşamın anahtarını alıcılarımıza sunuyoruz” ifadesini kullandı.
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