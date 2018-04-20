Her yılın Eylül ayında Berlin'de düzenlenen, Avrupa'nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA'nın ön izleme etkinliği için Roma'dayız. Sharp, burada Avrupa'nın ilk 8K TV'sini (7680x4320p) tanıtıyor. 8K TV'ye ihtiyacımız var mı düşüncesini, GfK verileriyle açıklayan sözcü, ürünün önümüzdeki hafta 11.119 euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarında olacağını müjdeledi.

33 milyon piksel barındıran Sharp LV-70X500E, 4K TV'lerden 4 kat, Full HD TV'lerden ise 16 kat daha fazla piksele sahip. Televizyonun her bir inçinde 125 piksel bulunuyor. Bu kadar sık pikseller, çıplak insan gözüyle piksellerin tek tek görülmesini neredeyse olanaksız hale getiriyor.

Sharp LV-70X500E, aşırı yüksek çözünürlüğünün yanı sıra doğal görüntüler oluşturabilmek için yeni bir renk teknolojisi kullanıyor. Televizyon, ITU-R BT.2020 renk standardında bulunan renk skalasını yüzde 79 oranında yansıtabiliyor. Kontrast için ise HLG ve HDR10 standartlarını destekliyor.

128 İNÇ EKRAN MÜMKÜN

Avrupa'daki tüketicilerin 2017 istatistiklerine bakılırsa, büyük ekranlara doğru kayış var. Bir zamanlar Full HD'nin ve yakın zamandaki 4K'nın çıkışını hatırlarsanız, ekran büyüdükçe piksellenme arttığından, çözünürlük artışını da mecbur kılmıştı. Benzer bir durum şimdi de geçerli. 4K ile ekranlar iki katına çıkmıştı, 8K ile de yine ekran boyutları iki katına çıkacak.

Boyutlar gözünüzü boyamasın, aslında piksel oranı 32 inç Full HD ya da 64 inç 4K ile aynı. Peki bu kadar büyük bir ekran nereye sığacak?

Sharp, geçmişten günümüze televizyonların yaşam alanlarındaki başlıca odak noktasına dönüştüğünü saptamış. Zamanla akıllanan televizyonlar, artık TV yayınlarının yanı sıra sayısız başka özellik sunabildikleri için oturma odalarının tek hakimi olmayı başarmış. İşte oturma odalarındaki değişim…

IFA fuarında görücüye çıkacak olan Avrupa’nın ilk 8K televizyonu Sharp LV-70X500E’nin teknik özellikleriyse şöyle sıralanıyor:

- 70 inç ekran boyutu

- 8K çözünürlük (7680 x 4320 piksel)

- Yeni Wide Colour Teknolojisi (Yüzde 86 BT2020 Renk Gamutu kapsamı)

- HDR desteği

- 1000 nit parlaklık

- 8 adet HDMI yuvası