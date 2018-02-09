İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık avukat Cesim Parlak ile avukatı katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Parlak hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, sanık Cesim Parlak da savunmasında, "Ben hayatımın hiçbir döneminde bu yapı ile en ufak ilişkim, bir sempatim dahi olmadı. Bu iddiayla ilişkilendirilmemin tek nedeni avukat Süleyman Taşbaş'ın beni tanıdığı beyanıdır. Bu yüzden 8 ay tutuklu kaldım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyetine yeterli delil bulunmaması nedeniyle Cesim Parlak hakkında beraat karar verdi.

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