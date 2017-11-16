Avukat Cesim Parlak 8 ay sonra tahliye edildi

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına Silivri'de tutuklu bulunan sanık avukat Cesim Parlak ile avukatları katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, duruşmada mahkeme başkanı, MASAK raporu ve emniyetin ByLock ile ilgili yazısının mahkemeye gönderildiğini, Parlak'ın ByLock kullanmadığının belirtildiğini söyledi.

Avukat Cesim Parlak savunmasında, FETÖ terör örgütü dahil hiçbir sol veya sağ örgüte sempatisinin bulunmadığını belirterek suçlamaları kabul etmedi. FETÖ üyeliğinden tutuklanan ve itirafçı olan avukat Süleyman Taşbaş'ın ifadesinde "sadece kendisini tanıdığını söylediği" için tutuklandığını belirten Parlak, 8 ay haksız yere tutuklu kaldığını söyledi.

"CESİM PARLAK'I SADECE AVUKAT OLARAK TANIYORUM"

Duruşmada tanık olarak dinlenen FETÖ üyeliği suçundan tutuklu avukat Süleyman Taşbaş, Cesim Parlak'ı tanıdığını ancak FETÖ sohbet toplantılarında hiç görmediğini, ifadesi sırasında Parlak'ı sadece avukat olarak tanıdığını belirtiğini, başka da bir bilgisinin olmadığını söyledi.

Taşbaş, "Sohbet toplantılarında görseydim, çekinmeden de söylerdim. İtirafçı oldum ama iftiracı değilim" dedi.

Sanık avukat Cesim Parlak, bir tanıdığının Bank Asya'da çalışmaya başladığı 2002 yılında hesap açtığını belirterek, teminat mektubu almak amacıyla hesabına 10 bin dolar yatırıldığını, para yatırmasının FETÖ liderinin çağrısıyla bir ilgilisin bulunmadığını söyledi. Parlak, FETÖ liderinin Bank Asya'dan paraların çekilmesini istediği, TMSF'ye geçtiği sırada da kendisinin ticari işleri nedeniyle hesabına para yatırdığını belirtti.

2 KARDEŞİ İHRAÇ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Cesim Parlak'ın, Gönen Kaymakamı olan kardeşi Hüseyin Parlak ile polis memuru olan Hasan Parlak'ın, FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

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Avukat Cesim Parlak