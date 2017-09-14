İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin tutuklanan avukat Parlak hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan 42 sayfalık iddianamede, şüpheli Parlak'ın, "Paralelcilere (!) sahur eziyeti", "MİT Tırlarının Yolu Lahey'den Geçer mi?" başlıklı yazılarıyla FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün toplum üzerinde oluşturmak istediği algı çalışması ile eş güdümlü olarak yazılar yazarak örgüt yanlısı üslup kullandığı belirtildi.

İddianamede, örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'in "Bank Asya'ya para yatırın" talimatının ardından, şüphelinin Bank Asya’da bulunan hesabında 2014 Ocak'ta 5 bin liranın altında parası olduğu, 2014 Mart'ta 25 bin lira, 2014 Aralık'ta 45 bin lira artış olduğu, ailesinden bazı kişilerin de Bank Asya'da hesabının bulunduğu, kardeşinin hesabında da 2014 Ağustos'ta 20 bin lira artış olduğu aktarıldı.

Şüphelinin polis memuru olan akrabası Hasan Parlak'ın 670 sayılı KHK ile ihraç edildiği, Parlak'ın hesabında 2014 Temmuz'da 22 bin liralık artış olduğu ifade edilen iddianamede, şüpheli avukat Cesim Parlak'ın kardeşi Hüseyin Parlak’ın ise 672 Sayılı KHK ile Kaymakamlık görevinden ihraç edildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Toplanan deliller içeriğine ve diğer şüphelilerin ifadeleri neticesinde şüpheli Cesim Parlak'ın FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiğinin belirtildiği iddianamede, Parlak ile ilgili şu tespite yer verildi:

"Örgüt yöneticisi ve üyesi olduklarından bahisle haklarında soruşturma yürütülen kişilerle irtibatlı olması, çok sayıda ByLock kullanıcısı ile irtibatlı olması, ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'da hesabının bulunması ve örgüt liderinin talimatının ardından hesabında para hareketinin bulunması, ailesinde de çok sayıda örgütle irtibatı tespit edilen kişi bulunması, yazılarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün toplum üzerinde oluşturmak istediği algı çalışması ile eş güdümlü olarak yazılar yazarak örgüt yanlısı üslup kullanması hususları birlikte göz önüne alındığında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği anlaşılmıştır."

İddianamede, tüm dosya kapsamındaki deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüpheli Parlak'ın, üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Cesim Parlak

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