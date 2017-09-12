Avukat Nuri Polat'a FETÖ'den 15 yıl istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından onaylanan iddianame, terör ihtisas ağır ceza mahkemesine gönderildi. Gazete Habertürk'ün haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, Avukat Polat’ın FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı kullanan 5 kişiyle irtibatı bulunduğu, Bank Asya’daki eşinin hesabında 2014 Ocak ayından itibaren 130 bin TL’lik artış olduğu belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER