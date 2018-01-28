Melbourne kentinde oynanan sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde, dünya 2 numarası Federer ile 6 numaralı seribaşı Cilic karşılaştı.

Geçen sene Wimbledon finalinde de karşılaşan iki tenisçinin mücadelesine iyi başlayan ve skoru 4-0'a getiren Federer, seti 6-2 kazanarak 1-0 öne geçti.

Başa baş mücadeleye sahne olan ikinci setin galibi, tie-break ile belirlendi. Tie-break'te rakibini 7-5 mağlup eden Cilic, seti 7-6 ile hanesine yazdırarak durumu 1-1'e getirdi.

Federer, 6. oyunda servis kırarak avantajı ele geçirdiği üçüncü sette 6-3 galip geldi ve skorda 2-1 üstünlük sağladı.

Cilic, 3-1 geri düşmesine rağmen üst üste 5 oyun kazandığı dördüncü seti 6-3 ile hanesine yazdırarak karşılaşmada skoru 2-2 yaptı.

Oyunun kontrolünü elinde bulundurduğu beşinci sette 6-1 galip gelen Federer, 3 saat 3 dakika süren karşılaşmayı 3-2 kazanarak Avustralya Açık'ta şampiyon oldu.

Tecrübeli tenisçi, Avustralya Açık'ta 6'ncı, grand slam turnuvalarında 20'nci şampiyonluğunu elde etti. ABD Açık'ta 2014'te şampiyonluk yaşayan Cilic ise geçen yılki Wimbledon'ın ardından rakibine bir kez daha finalde kaybetti.

YARI FİNALDE NELER OLMUŞTU?

Federer, Melbourne ketinde Rod Laver Arena'da oynanan yarı final maçında, dördüncü turda Sırp Novak Djokovic'i 3-0 yenerek büyük bir sürprize imza atan dünya 58'incisi Güney Koreli Hyeon Chung'la karşılaşmıştı. Federer, kariyerinde ilk defa grand slam turnuvalarında yarı final gören rakibi karşısında ilk seti 6-1 kazanmış, ikinci sette de 5-2 öne geçmişti. Güney Koreli tenisçi, skor 5-2 iken sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmiş ve İsviçreli Federer finale yükselmişti.

Hırvat Marin Cilic ise yarı finalde dünya 49'uncusu olan Büyük Britanyalı Kyle Edmund'u 3-0 yenerek adını finale yazdırmıştı. İki saat 18 dakika süren mücadelede 4 kez servisini kırdığı rakibini 6-2, 7-6, 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup eden 29 yaşındaki Cilic, Avustralya Açık'ta finale kalan ilk Hırvat tenisçi olarak tarihe geçmişti.

FEDERER, REKORU 20 ŞAMPİYONLUĞA ÇIKARDI

Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi Federer, rekorunu 20 şampiyonluğa çıkardı. İsviçreli tenisçi, Avustralya Açık'taki 6 şampiyonluğunun yanı sıra Wimbledon'da 8, ABD Açık'ta 5 ve Fransa Açık'ta bir kez mutlu sona ulaştı. Öte yandan Federer, kariyerindeki 96'ncı tekler şampiyonluğunu kazandı.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre) - 20 şampiyonluk

2. Rafael Nadal (İspanya) - 16

3. Pete Sampras (ABD) - 14

4. Roy Emerson (Avustralya) - 12

Novak Djokovic (Sırbistan) - 12

6. Rod Laver (Avustralya) - 11

Björn Borg (İsveç) - 11

8. Bill Tilden (ABD) - 10

Roger Federer kimdir?

Roger Federer (d. 8 Ağustos 1981 Basel), İsviçreli tenisçi. Birinci sırada daha önce art arda 237 hafta ve toplamda 302 hafta kalarak bir rekor kırmıştır.

Federer, emekli ve aktif tenis oyuncuları, önemli tenis çevreleri tarafından gelmiş geçmiş en iyi tenis oyuncusu olarak görülmektedir. Federer'in 19 Grand Slam şampiyonluğu bulunmaktadır ve erkekler tenis tarihinde bu seviyeye ulaşan ilk tenis oyuncusudur. Tarihte "Kariyer Grand Slam" yapan sekiz oyuncudan biridir. Ocak 2010 itibarıyla art arda 23 Grand Slam yarı finali oynayarak kendisinden önceki rekoru yaklaşık olarak ikiye katlamıştır.

Ama Roland Garros 2010 da çeyrek finalde elendiği için son bulmuştur. Federer 29 Grand Slam finalinde oynayan ilk oyuncudur. 11 kez üst üste Grand Slam finali oynayarak önemli bir rekora daha adını yazdırmıştır. Federer 2004 Wimbledon itibarıyla art arda 36 Grand Slam çeyrek finali oynamıştır ve bu serisi 2013 Wimbledon 2. Turunda Sergiy Stakhovsky'e yenildiği için son bulmuştur.2012 Amerika Açık'ta 23. kez 1 numaralı seribaşı olarak Pete Sampras'ın rekorunu kırmıştır.

Tenisteki bu başarılarından dolayı, dört kez üst üste Laureus World Sportsman of the Year ödülünü kazanmıştır.Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı beş defa, Wimbledon tenis turnuvasını sekiz defa, Amerika Açık Tenis Turnuvası'nı beş defa, Roland Garros tenis turnuvasını bir defa olmak üzere toplam 19 Grand Slam kazanmıştır.

Federer tenis tarihinin en çok kazanan ismidir. Federer 4 Grand Slam'in 3'ünde en az 5 şampiyonluk yaşayan ilk ve tek oyuncudur.

Ayrıca 2009'da Roland Garros, Wimbledon ve 2010'da Avustralya Açık tenis turnuvalarını kazanarak 1 yıl içerisinde toprak,çim ve sert zeminlerde Grand Slam kazanan ikinci oyuncu olmuştur. Federer 2003'ten 2011'e kadar üst üste 8 yıl Grand Slam kazanmıştır. Bu seri 2011'de bozulmuştur.

Grand Slam turnuvalarında 321 maç kazanarak bu alanda da rekoru elinde bulundurmaktadır.2008 olimpiyatlarında partneri Stanislas Wawrinka ile çiftlerde olimpiyat altın madalyası kazanmıştır. 2012 Olimpiyat Oyunlarında ise finalde İngiliz tenisçi Andy Murray'a kaybederek teklerde gümüş madalya kazanmıştır.

Sekiz yıl boyunca (2003-2010) yıl sonu ATP sıralamasında ilk ikide yer almış ve on yıl boyunca (2003-2012) yıl sonu ATP sıralamasında ilk üç içerisinde yer almıştır.

Federer, ATPworldtour.com hayranları tarafından 13 kez üst üste (2003-2015) yılın en iyi tenisçisi seçilmiştir. Yine oyuncular tarafından oylanan Stefan Edberg Sportmenlik ödülünü 11 kez (2004-2009, 2011-2015) kazanmıştır. "Arthur Ashe Humanitarian of the Year" ödülünü 2006 yılında kazanmıştır. 2011 yılında Güney Afrika'da ikinci en çok güvenilen ve saygı duyulan kişi olarak seçilmiştir. (Birinci sırada Nelson Mandela bulunmaktadır)

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